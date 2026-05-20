La UE avanza en la aplicación del pacto comercial con Estados Unidos tras un acuerdo entre Consejo y Parlamento

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado en la madrugada de este miércoles un acuerdo provisional sobre los reglamentos necesarios para aplicar el pacto comercial cerrado con Estados Unidos en julio de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Presidencia del Consejo, que en 2026 corresponde a Chipre, ha anunciado el entendimiento a través de las redes sociales, donde ha señalado que ambas instituciones han pactado dos reglamentos destinados a poner en marcha las reducciones arancelarias previstas en la Declaración Conjunta UE-EEUU.

Posteriormente, el Consejo ha destacado en un comunicado que el acuerdo supone “un paso importante” para cumplir los compromisos asumidos con Washington. También ha subrayado que este marco debe servir como base para seguir cooperando con Estados Unidos en la reducción de aranceles y en la respuesta conjunta a desafíos compartidos.

Según el Consejo, el objetivo es reforzar una relación comercial transatlántica “estable y predecible”, al tiempo que se mantienen salvaguardias sólidas y margen de maniobra para proteger los intereses económicos de la Unión Europea cuando sea necesario.

Eliminación de aranceles y acceso preferencial

El acuerdo alcanzado con la Eurocámara afecta a dos reglamentos. El primero, considerado el principal, elimina los aranceles aduaneros pendientes sobre productos industriales estadounidenses y concede acceso preferencial al mercado europeo, incluido el uso de contingentes arancelarios y tipos reducidos para determinados productos del mar y agrícolas no sensibles procedentes de Estados Unidos.

El segundo reglamento se centra en prorrogar la suspensión de aranceles a las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada.

El pacto se enmarca en los términos acordados por Bruselas y Washington: la eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para los derechos aduaneros aplicados a las exportaciones europeas. No obstante, el texto aún debe ser ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros.

Salvaguardias para proteger a la industria europea

Bruselas ha incorporado al acuerdo un mecanismo de salvaguardia que permitirá reaccionar si el aumento de las importaciones causa, o amenaza con causar, un perjuicio grave a los productores europeos.

Este examen podrá activarse a petición justificada de tres o más Estados miembros, de la industria europea, de sindicatos de la UE o por iniciativa de la propia Comisión Europea. Si se constatan pruebas suficientes, el Ejecutivo comunitario podrá suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento.

El acuerdo también refuerza las condiciones bajo las cuales la Comisión podrá suspender las concesiones pactadas con Estados Unidos. Esta posibilidad se abrirá si Washington incumple los compromisos recogidos en la Declaración Conjunta, si socava sus objetivos o si perturba las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso mediante medidas discriminatorias o ataques contra operadores económicos europeos.

Además, el mecanismo podrá activarse si existen indicios suficientes de que este tipo de actuaciones puedan producirse en el futuro.

En el caso concreto del acero y el aluminio, la Comisión quedará facultada para suspender las concesiones otorgadas a Estados Unidos si, a partir del 31 de diciembre de 2026, Washington continúa aplicando aranceles superiores al 15% a los productos derivados del acero y el aluminio importados desde la Unión Europea.

Vigencia hasta finales de 2029

El texto pactado entre Consejo y Parlamento incluye también una cláusula de extinción. Según esta disposición, el reglamento dejará de aplicarse a finales de 2029, coincidiendo aproximadamente con el final del primer año de mandato de quien resulte elegido en las elecciones presidenciales estadounidenses previstas para noviembre de 2028.

A pesar de que el acuerdo aún debe superar los trámites de ratificación, varias figuras europeas han celebrado ya el resultado de las negociaciones. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha destacado que el entendimiento llega tras “más de cinco horas de negociaciones” y ha afirmado que sus términos se ajustan plenamente a la Declaración Conjunta.

“La UE predica con el ejemplo, al tiempo que defiende nuestros intereses”, ha señalado Sefcovic, quien ha añadido que, una vez aprobado, el pacto contribuirá a reforzar la estabilidad y la cooperación transatlánticas.

También el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, ha valorado positivamente el acuerdo. Damianos ha recordado que la relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos es “la más grande e integrada del mundo” y ha defendido que Bruselas ha cumplido con sus compromisos.

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“Somos y seguiremos siendo un socio fiable y de confianza en el comercio mundial”, ha afirmado el ministro chipriota, quien ha insistido en que una asociación transatlántica estable, predecible y equilibrada beneficia a ambas partes. También ha puesto en valor las salvaguardias incluidas en el acuerdo para proteger los intereses, las empresas y los trabajadores europeos.