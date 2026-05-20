Gonzalo Bernardos, economista (63 años), sobre las pensiones en España: "Serán mucho menos generosas"

Las pensiones del futuro no están en peligro de desaparecer, pero sí de reducirse de forma considerable respecto a las cuantías actuales. Esa es la tesis que defiende el economista Gonzalo Bernardos en una de sus recientes intervenciones.

Para abordar un asunto tan delicado, Bernardos ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Alemania, cuyo gobierno aplica una medida cuanto menos llamativa: destina 10 euros mensuales a todos los niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.

El objetivo del gobierno alemán es claro: fomentar el ahorro desde edades tempranas y preparar a las generaciones futuras ante la posibilidad de que sus pensiones sean inferiores a las que perciben los jubilados de hoy en día.

Bernardos lo tiene claro: las pensiones del futuro serán peores

Si bien la medida se ve como una forma de intentar aliviar la presión económica del sistema público a largo plazo, para Bernardos no es más que un parche, el cual cree que a efectos de impacto real es verdaderamente limitado.

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España. / YouTube

El economista entiende que el movimiento es más simbólico que pragmático, y lo argumenta por la parte de que realizando el cálculo de lo que supone ese ingreso mensual, el dinero acumulado acaba siendo verdaderamente bajo.

Para Bernardos, el mensaje real es otro muy distinto: hacer calar poco a poco la idea de que las pensiones del futuro serán más bajas que en el presente, y por ello los ciudadanos deben aprender a ahorrar por su cuenta, cuanto antes mejor.

Si bien en comparativa España cuenta con un sistema más generoso que el alemán, la realidad es que el país también se enfrenta a problemas a largo plazo en los que el envejecimiento de la población hace que la sostenibilidad de las pensiones sea una tarea cada vez más compleja.

En definitiva, Bernardos indica que las señales en cuanto a que las pensiones perderán valor con los años son una obviedad. Y si algo deja claro este escenario es que confiar solo en la pensión pública puede no ser suficiente.