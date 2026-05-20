Gestión del virus
La Seguridad Social equipara la cuarentena por hantavirus a una baja laboral, como hizo con el covid
Las personas que tengan que confinarse por un contacto podrán pedir la baja y seguir cobrando su sueldo
DIRECTO | Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius: última hora del español positivo y la cuarentena en el Gómez Ulla
La dirección general de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado este miércoles un criterio en el que equipara la cuarentena por contacto con hantavirus como un proceso de incapacidad temporal, tal como hizo, en su día, con el covid-19. Es decir, aquellas personas que hayan estado en contacto con un contagiado o potencial contagiado y por prescripción médica deban confinarse por razones médicas podrán ausentarse legítimamente de su empleo y seguir cobrando su salario.
En España, las autoridades sanitarias han detectado hasta ahora un total de 14 personas que estuvieron como pasajeros en el crucero MV Hondius y que fueron contactos con positivos de hantavirus. Actualmente están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid pendientes de más pruebas. De estos, únicamente uno ha dado positivo, pero apenas tiene síntomas, según el último balance publicado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
La Seguridad Social ha habilitado que estas personas puedan ausentarse justificadamente de su puesto, pese a no dar positivo. Sigue el criterio utilizado hace seis años durante la pandemia del covid-19, cuando los ocupados podían causar baja médica pese a no dar positivo si habían estado en contacto con un contagiado. "Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidas las personas trabajadoras como consecuencia de su contacto con el hantavirus tendrán la consideración de situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común", reza el criterio de gestión públicado.
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