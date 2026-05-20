Vodafone prepara la batalla legal en el Tribunal Constitucional para recuperar el control de Finetwork

La pugna de Vodafone España y de parte de los antiguos accionistas de Finetwork por el control de la teleco va a acabar en el Tribunal Constitucional. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la antigua filial de Vodafone, ahora controlada por el grupo británico Zegona, para tratar de revetir la périda de control sobre Wewi Mobile, la sociedad matriz que opera bajo la marca Finetwork. Una vez resuelto este trámite legal, la compañía ya tiene vía libre para acudir al Constitucional presentando un recurso de amparo, según confirma a EL PERIÓDICO un portavoz del grupo.

Vodafone España había recurrido a este instrumento procesal excepcional con el objetivo de dejar sin efecto la reciente resolución judicial que anuló el plan de reestructuración mediante el cual Vodafone se había hecho con la mayoría accionarial de la operadora alicantina. Finetwork acumulaba una enorme deuda con Vodafone España por el uso de sus redes, y un juzgado mercantil de Alicante respaldó el año pasado que la compañía se hiciera con el control de la práctica totalidad de las acciones de Wewi (el 99,4% del capital) como pago de la deuda y ejecutara una ampliación de capital por compensación de créditos de 20 millones de euros. Pero la Audiencia Provincial revocó esa decisión y anuló el plan de reestructuración de la teleco.

La utilización de la fórmula del incidente de nulidad permite solicitar al mismo órgano judicial que dictó una resolución firme que anule sus propias actuaciones cuando se considera que durante el procedimiento se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. Además, constituye un paso previo necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Fuentes de Vodafone España explican que la presentación del incidente respondía precisamente a esa lógica procesal. “Hemos presentado un incidente de nulidad, un recurso procesal excepcional que permite pedir al mismo órgano judicial que dictó una resolución firme que anule actuaciones judiciales porque se ha producido una vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento. Además, es un paso necesario y previo para acudir al Tribunal Constitucional”, subrayan fuentes de la compañía.

Vodafone considera que la resolución que anuló el plan de reestructuración constituye una decisión “inaudita y sorprendente”, al generar incertidumbre jurídica sobre un proceso previamente homologado judicialmente conforme a la normativa aplicable. La operadora sostiene que ha actuado en todo momento conforme a derecho y mantiene que utilizará todas las vías legales a su alcance para recurrir la decisión, incluido el Tribunal Constitucional. En paralelo, la compañía está estudiando otras medidas adicionales para defender sus derechos e intereses, en un conflicto que se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales actualmente en el sector español de las telecomunicaciones.

Desde la propia Finetwork, que se encuentra en un limbo legal sin claridad sobre quién dirige el grupo, se subraya que la disputa jurídica por la propiedad de la compañía no afecta al normal funcionamiento diario de la operadora, que continúa prestando su servicio a los clientes con total normalidad. "Finetwork encadena dos meses de tendencia muy positiva en ventas gracias al impulso del nuevo catálogo comercial de tarifas lanzado a principios de marzo, incidiendo aún más en la diferenciación low-cost de esta teleco", se apunta. El nuevo catálogo comercial fue impulsado por Vodafone España cuando estuvo al mando.