Jubilación anticipada o subsidio para mayores de 52 años: las cuentas que conviene hacer antes de decidir según un funcionario de la Seguridad Social

La decisión entre seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o solicitar la jubilación anticipada no tiene una respuesta única. Depende de la pensión que corresponda en cada caso, del tiempo que falte para la edad ordinaria de jubilación y de la diferencia entre lo que se cobraría ahora y lo que se dejaría de percibir más adelante.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, insiste en que no conviene tomar la decisión con reglas generales, sino con números concretos. La razón es sencilla: el subsidio para mayores de 52 años tiene una cuantía baja, pero mantiene cotizaciones para la jubilación; la pensión anticipada, en cambio, permite cobrar mucho más desde el primer momento, aunque con una reducción que se arrastra de por vida.

Mientras se percibe el subsidio, la Seguridad Social cotiza por el 125% de la base mínima. En 2026, esa base se sitúa en torno a 1.726 euros mensuales. Esto ayuda a proteger la futura pensión, especialmente en los últimos años de carrera laboral. Sin embargo, la ayuda que recibe el beneficiario es de unos 480 euros al mes y no incluye pagas extraordinarias.

Ahí aparece el dilema: cotizar más tiempo para mejorar la pensión futura o jubilarse antes y disponer de más ingresos inmediatos.

El ejemplo que plantea Muñoz permite verlo con claridad. Un trabajador se encuentra a dos años de su edad ordinaria de jubilación. Si sigue con el subsidio, cobrará 480 euros durante 24 meses, lo que suma 11.520 euros. Si, por el contrario, solicita la jubilación anticipada, podría pasar a cobrar 1.300 euros al mes en 14 pagas. En esos dos años ingresaría 36.400 euros.

La diferencia es de 24.880 euros a favor de la jubilación anticipada. Pero la comparación no termina ahí. Si espera a la edad ordinaria, su pensión podría subir hasta 1.550 euros mensuales, es decir, 250 euros más al mes que si se jubila antes.

La pregunta clave es cuánto tiempo necesitaría para recuperar esos casi 25.000 euros que no cobró durante los dos años previos. Al dividir 24.880 euros entre los 250 euros mensuales de diferencia, el resultado ronda los 99 meses: algo más de ocho años. En el ejemplo, la opción de seguir con el subsidio empezaría a compensar solo varios años después de haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

Por eso, según el cálculo general citado por el experto, el punto de equilibrio puede situarse alrededor de los 75 años cuando se toma como referencia la pensión media. Es decir, esperar a la jubilación ordinaria puede ser más rentable a largo plazo, pero no necesariamente lo es en los primeros años.

La conclusión práctica depende mucho del tiempo que falte para jubilarse. Si quedan dos años, suele ser más atractiva la jubilación anticipada desde el punto de vista de los ingresos inmediatos. Si queda un año, conviene hacer una simulación detallada. Y si apenas faltan seis meses, normalmente puede interesar aguantar con el subsidio hasta la edad ordinaria.

Noticias relacionadas

También hay que valorar otros factores: si la pensión anticipada queda demasiado cerca de la mínima, si se pierden complementos o ayudas ligadas a ingresos, o si mantener el subsidio permite conservar una situación más protegida de cara a otras prestaciones. La recomendación final es solicitar dos simulaciones a la Seguridad Social: una con la jubilación ordinaria y otra con la anticipada.