El fondo CVC sale de Naturgy con una venta exprés de su paquete histórico del 13,8%

Naturgy afronta una nueva sacudida accionarial. El fondo CVC saldrá del capital del grupo tras ocho años como uno de los grandes accionistas. La firma ha anunciado una doble operación (colocación acelerada y liquidación de derivados financieros) que supondrá su marcha del capital de la energética y la venta exprés de su participación histórica del 13,8%, en un movimiento que rondará los 4.000 millones de euros.

CVC ha activado una colocación acelerada de acciones que se ejecutará en los próximas horas y con las que venderá un 11,08% de las acciones de la compañía, la principal gasista y tercera mayor eléctrica de España. Un paquete que está valorado en algo más de 3.200 millones de euros al cierre de la sesión bursátil de este martes, pero en este tipo de operaciones la venta siempre se hace con un descuento en relación al precio de mercado. El fondo también se deshará mediante la liquidación de derivados financiero de un paquete representativo de otro 2,72%, valorado en casi 790 millones.

Naturgy se queda así sin otro de sus grandes accionistas históricos, tras la salida el pasado marzo del gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que se desprendió con dos colocaciones aceleradas de un paquete total del 18,5% del capital de la compañía por un importe total de 4.494 millones de euros. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ponía fin así a una década de presencia en el capital del grupo español.

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