Iberdrola aporta a la Comunitat Valenciana más de 1.100 millones de euros en 2025

La actividad de Iberdrola ha generado un impacto económico de 1.108 millones de euros en la Comunitat Valenciana en 2025, ratificando así su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma. La compañía efectuó compras en 2025 a más de 420 proveedores en la región por aproximadamente 200 millones de euros, entre los que se encuentras empresas como el grupo Nealis, Power Electronics, GDES, Iberapa, Vestel o VRP.

Además, Iberdrola ha incrementado las inversiones en 2025 hasta superar los 350 millones de euros, por lo que contribuye a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador.

Estas colaboraciones suponen una oportunidad para desarrollar una cadena de valor en las regiones en las que se asienta y situar a la industria española como referente internacional. La compañía se ha consolidado como una de las empresas que más aporta a la Comunitat Valenciana, donde su contribución fiscal en 2025 ha alcanzado los 450 millones de euros.

Generación de empleo

La actividad económica de la compañía es gracias a las 1.500 personas que trabajan en la región. El proyecto de Iberdrola es un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en su entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía.

Iberdrola llega a su junta general de accionistas, la de su 125º aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, será todavía más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora poniendo a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.

Iberdrola cuenta con miles de accionistas en la C. Valenciana que este año se beneficiarán de un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Proyectos sostenibles

Iberdrola ha iniciado en 2025 la construcción de sus primeras dos plantas fotovoltaicas en la C. Valenciana que suponen una inversión de 252 millones de euros y sumarán una potencia de 366 megavatios (MW), lo que va a contribuir a incrementar la autonomía energética de la Comunitat.

Las instalaciones Cofrentes I (184 MW) y Ayora 1 (182 MW), ambas en la provincia de Valencia, generarán más de 650.000 megavatios hora al año de energía limpia, competitiva y autóctona capaces de abastecer a aproximadamente 200.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 52.000 toneladas de CO2 al año. La construcción de estas instalaciones renovables está suponiendo una dinamización para el tejido empresarial local y comarcal del valle de Ayora-Cofrentes.

Istalaciones de energía fotovoltaicas de Iberdrola, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La compañía cuenta en la C. Valenciana con una potencia instalada de generación de más de 4.840 MW de los que más de 3.000 MW son libres de emisiones de CO2, en la que cabe resaltar el aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes-La Muela, que alberga la mayor central de bombeo de Europa, un almacenamiento energético que supone una garantía para el suministro del sistema eléctrico, junto con la central nuclear de Cofrentes.

Otro de los hitos logrados por la compañía en 2025 fue la compra del negocio de distribución, comercialización y generación de energía de Electra del Maestrazgo, utility de origen familiar basada en Castellón que cuenta con 1.350 km en líneas de media y baja tensión, 21.000 puntos de suministro, 19.000 clientes comercializados y 6,8 MW de capacidad instalada con plantas fotovoltaicas y generación hidroeléctrica.

Acuerdos de colaboración

Entre los diferentes acuerdos de colaboración firmados por la compañía en la C. Valenciana, cabe resaltar el llevado a cabo entre la compañía y el Roig Arena, que distingue a la eléctrica como ‘partner de sostenibilidad’ y ‘Founding Partner’, el grado de patrocinio más alto del recinto multiusos.

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Instalaciones de fotovoltaicas de Iberdrola en el pabellón Roig Arena. / Levante-EMV

En el marco de esta cooperación, Iberdrola suministra toda la electricidad consumida por el Roig Arena, que cuenta con garantía de origen (GdO) 100% renovable. Además, Iberdrola ha instalado una planta fotovoltaica de autoconsumo de 1 megavatio (MW) y ha habilitado plazas de aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos. La Fundación Iberdrola España continúa implicándose con la sociedad valenciana a través de los distintos programas que desarrolla, en el que cabe destacar la firma de diferentes convenios para las iluminaciones exteriores de la torre del Miguelete y de la Catedral de Valencia.