Oficial: Hacienda confirma quiénes pueden deducirse hasta 1.356 euros por el seguro de hogar en la Renta

La campaña de la Renta vuelve a poner sobre la mesa una deducción que muchos contribuyentes desconocen y que puede suponer un importante alivio fiscal. Los propietarios que tengan contratado un seguro de hogar vinculado a su hipoteca pueden llegar a deducirse hasta 1.356 euros en el IRPF, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Esta ventaja no se aplica a todos los seguros de hogar ni a todos los propietarios. Está incluida dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, un beneficio fiscal que se eliminó con carácter general para las compras posteriores al 1 de enero de 2013, pero que se mantiene para quienes adquirieron su vivienda antes de esa fecha y ya tenían derecho a aplicarla.

La clave está en que el seguro debe estar vinculado a una hipoteca en vigor. Es decir, no basta con tener una póliza contratada para la vivienda habitual. Para poder incluir este gasto en la declaración, el seguro tiene que formar parte de los gastos asociados al préstamo hipotecario y estar relacionado con la protección del inmueble.

La base máxima deducible por inversión en vivienda habitual es de 9.040 euros anuales. Sobre esa cantidad se puede aplicar una deducción del 15%, lo que sitúa el límite máximo en 1.356 euros al año. Eso no significa que el seguro de hogar por sí solo permita alcanzar esa cifra, sino que se suma al resto de cantidades pagadas por la hipoteca, como capital e intereses, hasta llegar al máximo permitido.

También es importante tener en cuenta que no todo el importe del seguro puede desgravarse. Solo se puede incluir la parte de la póliza directamente vinculada a la hipoteca y a la protección del valor de la vivienda frente a riesgos esenciales, como incendios, inundaciones, robos o daños estructurales graves. En cambio, quedan fuera las coberturas adicionales, como servicios de asistencia, daños estéticos, bricolaje u otros complementos que no estén directamente relacionados con la garantía del préstamo.

Por tanto, los principales requisitos para poder aplicar esta deducción son: haber comprado la vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, mantener una hipoteca activa, que el seguro esté vinculado al préstamo y que la vivienda siga siendo la residencia habitual del contribuyente.

Además de los propietarios con vivienda habitual hipotecada, existen otros casos en los que el seguro de hogar puede tener efectos fiscales. Los propietarios que tengan una vivienda alquilada pueden incluir la prima del seguro como gasto necesario para obtener los ingresos del arrendamiento. En este supuesto, el gasto se resta de los ingresos generados por el alquiler para calcular el rendimiento neto del inmueble.

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También pueden beneficiarse los autónomos que trabajan desde casa, aunque de forma proporcional. En este caso, la deducción depende del espacio de la vivienda destinado a la actividad profesional. Por ejemplo, si el despacho ocupa 15 metros cuadrados de una vivienda de 100, solo podría aplicarse el 15% de la prima del seguro.