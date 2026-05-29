Ramon Alsina asume la presidencia de bonÀrea en sustitución de su padre, que ha dirigido la compañía durante 67 años

Sesenta y siete años después de haberla fundado, primero como cooperativa y luego ya como una corporación alimentaria, Jaume Alsina Calvet (Guissona, Lleida, 1934) ha cedido este jueves la presidencia del grupo bonÀrea a su hijo Ramon Alsina Cornellana, que asume el cargo, tras haber desempeñado durante 27 años el puesto de consejero delegado. El padre pasará a ocupar la presidencia de honor de la entidad que creó, junto a un grupo de emprendedores de Lleida, según ha acordado el consejo de administración de la entidad.

Veterinario de formación, Alsina Calvet impulsó la entonces llamada Cooperativa Agropecuària de Guissona con el propósito de modernizar la producción, generar actividad económica en el entorno rural y construir una cadena de valor más eficiente e integrada. Su idea, en definitiva, fue conectar al productor y el consumidor final con el mínimo número posible de intermediarios, un modelo que sigue hoy vigente, aunque la empresa ha cambiado de nombre y de figura mercantil.

El sistema de integración vertical gestiona, de este modo, todas las fases del ciclo productivo de los alimentos, desde el pienso que come el ganado, su cría, engorde y sacrificio hasta la elaboración del producto, la logística y la venta directa a través de sus propias tiendas, que están ampliándose hasta superar las 610 en la actualidad.

"Compromiso con el mundo rural"

Licenciado en Ciencias Empresariales por Esade y con un máster en Dirección y Administración de Empresas, el nuevo presidente de la compañía comenzó como responsable de compras y de materias primas de pienso, y posteriormente fue director general de Caixa Rural de Guissona, la entidad financiera hoy conocida como CaixaGuissona. Desde 1999, había ocupado el cargo de consejero delegado de bonÀrea Corporación, una responsabilidad que ahora compaginará con la presidencia.

En sus primeras palabras en el nuevo cargo, Alsina Cornellana ha mostrado su intención de seguir llevando las riendas de la corporación de acuerdo con las pautas marcadas por su padre, "con esfuerzo, creatividad, perseverancia y compromiso por el mundo rural". "Este legado forma parte de nuestra manera de hacer las cosas -ha agregado el nuevo presidente- y nos guiará también en esta nueva etapa. Mi compromiso es seguir haciendo crecer a bonÀrea construyendo sobre todo este legado, y sin perder las raíces y todo aquello que nos hace únicos".

El relevo en la presidencia se produce en un momento de solidez para el grupo. Durante el ejercicio 2025, bonÀrea Corporación alcanzó una facturación récord de 2.826 millones de euros y superó por primera vez en su historia los 100 millones de euros de resultado neto. Aunque la firma mantiene sus instalaciones originarias de Guissona como centro de sus operaciones, está invirtiendo en la construcción de un nuevo punto logístico en Épila (Zaragoza), desde donde prevé operar hacia la Comunidad Valenciana, Madrid y, en un futuro, hacia el País Vasco. Actualmente, el grupo cuenta con más de 6.600 trabajadores y colabora con 4.500 ganaderos y agricultores.