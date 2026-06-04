Las anécdotas de la gala Empresa del Año: magia y emociones a partes iguales

Estar al frente de una empresa implica muchas veces tener conocimientos de magia. Cómo se puede calificar, si no, todo lo que hacen los responsables de una compañía para levantar cada día la persiana y no desfallecer en el intento. Así que los asistentes a la gala de entrega de los premios Empresa del Año de Mediterráneo se sintieron muy cercanos a las evoluciones del mago más internacional de la terreta, Yunke.

Apareció en dos ocasiones e hizo las delicias del público con sus juegos de cartas y su contabilidad creativa. Animó a todos a multiplicar en sus calculadoras las cifras que iban cantando los asistentes de las primeras filas. La cantidad final superó los 400 millones. "Lo que habéis facturado este año", dijo Yunke para arrancar las carcajadas del respetable.

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Magia empresarial

El de la Vilavella es ilusionista, pero nadie como los premiados para mostrar su ilusión por recibir alguno de los reconocimientos de la noche. Abrió el fuego Àngel Juárez, de Brambas. En pocos minutos explicó a la perfección cómo son los zapatos barefoot que venden. "Es como caminar descalzo encima de una moqueta, y el que los prueba, repite". De paso, retó a los asistentes a dar el paso -nunca mejor dicho- de usarlos. A lo mejor, el año que viene montan una tienda de neveras en el Polo Norte. Tablas no le faltan en el arte de vender.

Cuadro de honor de los premios Empresa del Año 2025. / Mediterráneo

Otras emociones fueron las de Ecube, la empresa que se dedica al mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Castellón. Usó el símil futbolístico. "Todos queremos que gane España porque todos nos sentimos parte de una cadena, y nosotros formamos parte de una cadena con muchos eslabones como es la industria aeronáutica". Y emoción y nervios a partes iguales mostró David Oliver, de la empresa de ingeniería Abervian.

La actuación del mago de Vilavella fue una de las atracciones de la velada / KMY ROS

Empresas premiadas

Hubo mucho protagonismo para los orígenes, con el sector primario representado por Viveros Mas de Valero y la Cooperativa de Viver. Y también mostraron su alegría los representantes de Hicid, compañía que cada año transporta a miles y miles de personas en sus autobuses.

El patio de butacas aprendió algo que casi todos desconocían: cada uno de nosotros tiene ocho bisabuelos. Muy pocos conocen sus nombres. Lo dijo Ignasi Tormo, cofundador de Versedia, una compañía que ayuda a perpetuar la memoria de nuestros mayores con la ayuda de la tecnología.

Recuerdos

Antes de conocer que Clasol es la Empresa del Año, Yunke hizo más números de magia. Como una adivinación de cartas de la que fue víctima Eva Colom, redactora jefa de este periódico, junto a su hermano Pablo. Luego fue el turno de Marisa, una emprendedora asturiana que vive en Castellón. Jugó al tres en raya, sin ser consciente de que, en realidad, estaba formando una imagen del trofeo de Ripollés que se llevan los ganadores. Que no pare la magia, ni la actividad económica.