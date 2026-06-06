La IA gana terreno entre las pymes de la Comunitat Valenciana

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta real capaz de transformar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Cada vez más pymes de la Comunitat Valenciana exploran cómo aplicar esta tecnología para optimizar procesos, mejorar la productividad, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. El debate ya no gira en torno a si la IA formará parte de su actividad, sino a cómo aplicarla de forma efectiva para generar valor, ganar eficiencia y reforzar su posición en un entorno cada vez más competitivo.

Con el objetivo de acercar esta tecnología al tejido empresarial valenciano y mostrar aplicaciones prácticas que permitan pasar de la teoría a los resultados, Levante-EMV, Prensa Ibérica y BBVA celebraron el pasado jueves la jornada ‘IA para tu negocio: de la idea a la acción’, una cita en la que las pymes pudieron conocerde primera mano las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial y cómo aplicarla en su estrategia para afrontar con mayores garantías los retos de un entorno cada vez más digitalizado.

El acto, celebrado en la sede de Zeus by LLYC en València, tuvo como eje principal una mesa de debate moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, en la que participaron el catedrático y director científico de ValgrAI, Vicent Botti; el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés; la catedrática de la Universitat Politècnica de València y presidenta de AECTA, Nuria Lloret; y Diego Quintanilla, responsable de Proyectos de IA de BBVA España.

Cuatro grandes referentes de la materia, que analizaron el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo actualmente en el tejido productivoy algunos de los principales desafíos asociadosa su implementación, como la formación del talento, la adaptación cultural dentro de las empresas, la gestión de los datos, la ciberseguridad o la necesidad de desarrollar un uso ético y responsable de estas herramientas.

Una palanca estratégica de crecimiento

Los ponentes coincidieron en señalar que la Inteligencia Artificial se ha convertido en una palanca estratégica para impulsar el crecimiento de las empresas, mejorar su eficiencia operativa, optimizar la toma de decisiones y reforzar su capacidad de adaptación en mercados cada vez más competitivos. No obstante, advirtieron que su implantación en el tejido empresarial valenciano sigue siendo limitada y poco estratégica.

Según los datos expuestos por la catedrática Nuria Lloret a raíz de un estudio impulsado por la patronal valenciana, la CEV, el Ayuntamiento de València y la UPV, sólo el 37 % de las empresas valencianas utiliza herramientas de inteligencia artificial, y en la mayoría de los casos lo hace de forma puntual, impulsada por iniciativas individuales de empleados y no por una planificación corporativa definida. Alertó, además, que hasta un 25 % de los CEOs encuestados «desconocía realmente si en su empresa se estaban utilizando herramientas que no hubieran sido determinadas por la empresa». En este sentido, animó a las compañías a empezar a formarse en esta materia con «conocimiento, planificación y buenas prácticas».

Mayor eficiencia y competitividad

Sobre la principal barrera para la adopción de estas tecnologías, los participantes coincidieron en que no es tanto una cuestión económica sino más bien cultural y formativa. «Esa brecha existe, es real, ya está aquí», afirmó el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés, que planteó trazar una hoja de ruta «para acelerar la incorporación de estas tecnologías en el tejido productivo valenciano».

Otro de los puntos que se destacó durante el debate es que la IA ya está aportando valor en áreas como el marketing, la generación de contenidos, la atención al cliente o la automatización de procesos. No obstante, los expertos coincidieron en que su verdadero potencial reside en su capacidad para transformar modelos de negocio, mejorar la toma de decisiones y liberar tiempo para que las empresas se centren en actividades de mayor valor añadido.

De hecho, recordaron la existencia de diversos estudios que apuntan a que las compañías que integran correctamente estas tecnologías están creciendo y creando empleo.

A este respecto, el director científico de ValgrAI, Vicente Botti, añadió la importancia de impulsar una formación «de arriba a abajo» y advirtió que la formación de los responsables empresariales es clave para aprovechar el potencial de la tecnología. «Aquellas empresas que utilicen IA van a mejorar; las que no, posiblemente puedan tener dificultades», pronosticó.

Tecnología "barata" y accesible

Por parte de BBVA, Diego Quintanilla, responsable de Proyectos de IA de la entidad, subrayó el carácter transversal de una revolución que «ha llegado para quedarse» y animó a las empresas a dar el paso. «Todo el tiempo que estamos perdiendo vale oro», insistió. Así, remarcó que estamos ante una tecnología «relativamente barata y accesible» a la que «hay que dedicarle tiempo, pero nadie se va a arrepentir porque el resultado es inmediato». Quintanilla incidió además en que la adopción de la Inteligencia Artificial debe formar parte de la estrategia de las organizaciones y contar con el impulso de la dirección.

En este sentido, explicó que BBVA ha definido un plan de transformación basado en distintas líneas de actuación que abarcan desde la mejora de la relación con los clientes y la productividad de los empleados hasta la optimización de procesos pasando por la inclusión de nuevos datos como pueden ser documentos, textos o voz. Una visión que, salvando las distancias, consideró extrapolable a empresas de cualquier tamaño. Lo que podría servir para cualquier empresa. «Las empresas que mejor se sepan adaptar ahora son las que van a triunfar en el futuro», sentenció.

Como conclusión, la mesa lanzó un mensaje claro a los empresarios: formarse, experimentar y perder el miedo al cambio. Un mensaje que recogió el Mago More en una intervención repleta de ejemplos prácticos, demostraciones en directo y mucho humor, con las que buscó desmontar algunos de los prejuicios que todavía rodean a la Inteligencia Artificial. «La IA no muerde», bromeó el conferenciante .

Con un tono desenfadado, pero también provocador, More insistió en que la principal barrera para su adopción ya no es tecnológica, sino mental. A través de ejercicios en directo, mostró cómo estas soluciones pueden ayudar a resolver problemas cotidianos, ahorrar tiempo, dinero y realizar en cuestión de minutos tareas que hasta hace poco parecían impensables para muchas pymes.

El divulgador también defendió la importancia de invertir en estas herramientas, experimentar sin complejos y utilizarlas con «sentido común», especialmente cuando se trabaja con información sensible o datos confidenciales de las empresas.

El Mago More compartió algunos ejemplos prácticos que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial. / Fernando Bustamante

Una oportunidad de mejorar

El cierre de la jornada vino de la mano del director de la Territorial Este de BBVA, José Manuel Mieres, quien destacó los conceptos «gran oportunidad» y «pasar a la acción» como eslóganes de la cita. El directivo recordó que la IA «no es solo para grandes empresas, sino para cualquiera que decida ahorrar tiempo y ganar dinero». Asimismo, añadió que se trata de una herramienta que «va a permear todos los procesos» y abogó por «fomentar la utilización y la formación» porque «tenemos que acelerar la implementación y el uso» de estas herramientas.

El director de la Territorial Este de BBVA, José Manuel Mieres. / Fernando Bustamante

Mieres se mostró convencido de que los empresarios de la Comunitat Valenciana sabrán adaptarse al paradigma actual y aprovechar todos los recursos «porque son valientes».

En este sentido, reivindicó el papel de BBVA como aliado de las pymes en este proceso de transformación y recordó que más de 8.000 pymes ya pueden explorar el potencial de la inteligencia artificial con las licencias ChatGpt Business que BBVA les ofrece de manera gratuita durante un año.

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«Hay que empezar a hacer cambios», insistió al tiempo que recomendó a los asistentes que todavía no están utilizando este tipo de herramientas a «identificar algún proceso en vuestra empresa que penséis que se puede automatizar». «Esta es la transformación que viene y los grandes cambios surgen de una pequeña acción», concluyó el director de la Territorial Este de BBVA.