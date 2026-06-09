OpenAI solicita confidencialmente cotizar en bolsa, aunque no ha decidido la fecha definitiva

OpenAI, la 'startup' responsable de ChatGPT, ha comenzado los trámites para convertirse en una empresa cotizada con el registro confidencial ante la Comisión de Mercado y Valores (SEC) de una solicitud para saltar al parqué, aunque la compañía dirigida por Sam Altman ha subrayado que todavía no ha decidido la fecha definitiva para su debut bursátil, que aún podría demorarse.

"Recientemente presentamos un Formulario S-1 confidencial. Anticipamos que se filtrará, por lo que lo anunciamos", ha confirmado la empresa en un comunicado en conformidad con la Ley de Valores de 1933, subrayando que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones. "Aún no hemos decidido la fecha; podría demorarse, ya que hay aspectos que queremos abordar que probablemente sean más sencillos como empresa privada", ha advertido OpenAI, para la que iniciar el procedimiento le brinda la opción de salir a bolsa antes si resulta ser lo más conveniente.

La confirmación de OpenAI del registro confidencial de su solicitud para cotizar se produce apenas una semana después de que Anthropic, responsable de modelos de IA como Claude y Mythos, anunciara que había completado el mismo procedimiento de cara a dar el salto al parqué, algo que podría realizar esta misma semana SpaceX, la compañía aeroespacial y de IA liderada por Elon Musk.

El pasado mes de abril, OpenAI levantó 122.000 millones de dólares (105.795 millones de euros) en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, lo que otorgaba a la 'startup' una valoración de 852.000 millones de dólares (738.834 millones de euros).