Cuidado con esta carta de Hacienda: el peligro oculto que esconde un simple requerimiento de información

Las deudas con Hacienda no son eternas, pero tampoco desaparecen simplemente por dejar pasar el tiempo. La Ley General Tributaria establece que la Administración dispone, con carácter general, de un plazo de cuatro años para determinar una deuda tributaria y para exigir el pago de las cantidades ya liquidadas o autoliquidadas. Si ese periodo transcurre sin actuaciones que interrumpan la prescripción, la deuda se extingue y el contribuyente ya no tendrá que abonarla.

Este derecho está recogido en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, que fija en cuatro años el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda mediante la correspondiente liquidación y también para exigir el pago de las deudas tributarias. En la práctica, esto significa que Hacienda tiene un límite temporal para revisar, reclamar y cobrar.

Ahora bien, el punto clave está en cuándo empieza a contar ese plazo y, sobre todo, cuándo puede reiniciarse. Para determinar una deuda, los cuatro años comienzan al día siguiente de finalizar el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación. En el caso de una deuda ya fijada, el cómputo arranca al día siguiente de terminar el periodo voluntario de pago. Si el contribuyente presenta la declaración fuera de plazo, el plazo comienza desde el día siguiente a esa presentación.

La prescripción, por tanto, no funciona como una cuenta atrás automática e intocable. Hacienda puede interrumpirla con actuaciones formales dirigidas a comprobar, inspeccionar, regularizar, asegurar, liquidar o recaudar una deuda. También pueden tener ese efecto los recursos o reclamaciones, la declaración de concurso del deudor, acciones civiles o penales vinculadas al cobro, o actuaciones fehacientes del propio contribuyente relacionadas con la liquidación, el pago o la extinción de la deuda.

Un requerimiento de información, una notificación de inicio de inspección o una actuación recaudatoria pueden bastar para cortar el plazo. Cuando eso ocurre, en la mayoría de los casos el contador vuelve a ponerse a cero y empieza de nuevo un periodo de cuatro años. Por eso, una deuda que parecía cercana a prescribir puede seguir vigente si la Agencia Tributaria ha realizado una actuación válida y correctamente notificada.

También el propio contribuyente puede interrumpir el plazo si lleva a cabo una actuación formal vinculada a la deuda, como presentar una declaración complementaria o realizar gestiones encaminadas al pago. La clave es que exista una actuación fehaciente y relacionada con la obligación tributaria.

Si, por el contrario, pasan los cuatro años sin ninguna actuación con efecto interruptivo, la prescripción se aplica de oficio. La Ley General Tributaria señala que la “prescripción ganada extingue la deuda tributaria” y que no es necesario que el obligado tributario la invoque expresamente. Incluso puede aplicarse en casos en los que la deuda ya se haya pagado.

Noticias relacionadas

Este plazo también afecta a la revisión de declaraciones. Por ejemplo, Hacienda puede revisar una declaración de la Renta durante los cuatro años siguientes a su presentación y reclamar errores o datos incorrectos si procede. No obstante, los textos legales y divulgativos recuerdan que existen supuestos distintos cuando la deuda deriva de un delito fiscal, con plazos más amplios.