Céline Cousteau: "Cuando el Mediterráneo sufre, las consecuencias terminan afectándonos a todos"

Céline Cousteau lleva toda una vida trabajando para concienciar sobre la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. Su trabajo recoge el legado de su padre, el explorador, oceanógrafo y cineasta Jean-Michel Cousteau, y de su abuelo, Jacques Yves Cousteau, hasta convertir las imágenes de los mares en verdaderos alegatos sobre la importancia de estos ecosistemas y, sobre todo, una denuncia sobre los múltiples peligros a los que se enfrentan. La directora de cine y activista medioambiental, gran defensora de la "ecoesperanza", participará en el tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación "La Caixa".

El Mediterráneo es uno de los mares con mayor presión humana del planeta. ¿Qué diría usted es lo que lo hace ecológica y culturalmente tan valioso y, al mismo tiempo, qué factores lo están poniendo en peligro?

Cuando la gente mira el Mediterráneo todo parece bonito porque, igual que ocurre en otros mares, el problema está debajo de la superficie. La enorme presión humana, especialmente del turismo, está alterando este ecosistema. En temporada alta, por ejemplo, se produce un aumento de la demanda de productos de mar porque los turistas quieren consumir más aprovechando que están cerca de la costa y eso, al final, genera un enorme desequilibrio entre lo que consumimos y lo que el mar puede soportar. Es una paradoja parecida a la de Machu Picchu: lugares tan valiosos y admirados terminan amenazados precisamente por el interés y el cariño que despiertan.

¿Hay que empezar a hablar de límites?

Sí, aunque es un tema muy delicado. En lugares como Machu Picchu existen límites de visitantes para proteger el entorno, pero aplicar algo así en el mar es mucho más complejo porque no tiene fronteras. Proteger el Mediterráneo exigiría acuerdos comunes entre países y, muchas veces, más allá de la cuestión ambiental se produce un choque entre los intereses económicos y políticos. El verdadero desafío es asumir que el mar es un bien compartido. Porque cuando el Mediterráneo sufre, las consecuencias terminan afectándonos a todos.

La comunidad científica lleva tiempo alertando sobre los peligros que enfrenta el Mediterráneo y, aunque se están aplicando medidas, la situación sigue empeorando. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los errores más recurrentes en las políticas ambientales aplicadas en la región?

Uno de los grandes problemas es que la información científica muchas veces no logra llegar más allá de quienes ya están concienciados. Los científicos tienen los datos y explican muy bien lo que ocurre, pero falta traducir ese conocimiento a un lenguaje capaz de conectar emocionalmente con la sociedad. Por eso es fundamental implicar a comunicadores, artistas o creadores que puedan convertir la ciencia en historias cercanas e inspiradoras. Solo así ciudadanos, políticos y responsables públicos entenderán que la crisis del Mediterráneo también les afecta directamente.

El problema es que, a veces, la gente ya no quiere seguir hablando del tema.

Cierto. Después de veinte años trabajando en temas medioambientales, he visto que la gente se cansa de escuchar siempre noticias negativas. Nos agotamos emocionalmente. Entonces buscamos distraernos mediante redes sociales, entretenimiento o cualquier cosa que nos aleje de la angustia. El ser humano no puede soportar permanentemente toda la carga negativa que recibe. Y es justamente por eso que necesitamos transformar el mensaje ambiental en algo capaz de inspirar a las personas.

Hoy existe más conciencia ambiental que hace cuarenta años. Antes los ríos y mares eran auténticos vertederos. ¿No crees que ha habido un progreso?

Sí, ha habido un progreso evidente. Hoy existe mucha más conciencia sobre el impacto de la contaminación y una mayor sensibilidad hacia el estado de mares y ríos. Pero el Mediterráneo es un ecosistema compartido y eso hace que el reto sea mucho más complejo. No basta con que un solo país actúe bien si los demás no hacen lo mismo. Da igual si España cuida sus costas si los países vecinos no hacen lo mismo. Todas las aguas desembocan en el mismo mar. Por eso es importante que los gobiernos que avanzan en políticas ambientales sirvan también de ejemplo e inspiración para el resto. Cuidar el mar debería ser un orgullo nacional.

Los países podrían presumir de sus políticas de protección marina igual que lo hacen con otros indicadores económicos, por ejemplo.

Exacto. Ahí también entra la psicología humana. Todos los países quieren destacar. Entonces, ¿por qué no competir por ser los mejores en cuidar el medio ambiente? Igual que Bután es conocido por su índice de bienestar, ¿por qué no aspirar a que España sea conocida por tener las playas más limpias del Mediterráneo? Eso podría generar una economía positiva basada en un turismo consciente. Un turismo que quiera regresar porque reconoce ese compromiso ambiental. Esa sería una competencia positiva.

El cine, los documentales y la comunicación pueden ayudar a crear conciencia ambiental. Pero ¿cómo convertimos esa emoción en acciones concretas?

Creo que cada persona tiene que actuar desde aquello que realmente le apasiona. No todos se movilizan por las mismas causas: unos lo hacen por el mar, otros por el arte, la educación o las comunidades indígenas. Lo importante es encontrar aquello que inspira y mueve a cada uno. Cuando esa conexión existe, ya no hace falta convencer constantemente a la gente para actuar, porque nace de forma natural el deseo de cuidar y proteger aquello que ama. Además, cuando personas con distintas pasiones colaboran, pueden surgir proyectos mucho más fuertes y hermosos.

¿Qué experiencias personales crees que pueden ayudar a cambiar la percepción de la gente sobre la conservación marina?

He vivido experiencias muy bonitas que me han marcado muchísimo. Estar en el mar con tiburones, por ejemplo, es algo que me emociona profundamente y me ha hecho desarrollar un cariño enorme hacia esos animales. Pero más allá de experiencias extraordinarias, lo importante son esos momentos en los que uno se detiene, observa realmente su entorno y comprende la suerte de estar ahí. Necesitamos recuperar más experiencias directas con la naturaleza, porque somos parte de ella y, sin embargo, vivimos cada vez más desconectados. A veces basta con encontrar un momento de paz en un parque o junto al mar para volver a sentir esa conexión.

En la Costa Brava a veces aparecen tintoreras cerca de la playa y se cierran las playas por precaución. ¿Cómo habría que actuar en esas situaciones?

Es una gran oportunidad para educar. Entiendo que se cierren las playas por precaución, pero también debería aprovecharse ese momento para explicar que el tiburón simplemente está viviendo su vida: buscando peces y alimentándose. Muchas veces reaccionamos desde el miedo y no desde la comprensión. El miedo a los tiburones no es algo con lo que nazcamos, sino algo que aprendemos, en gran parte por el impacto de películas como ‘Tiburones’. Y, sin embargo, hay muchos más accidentes cotidianos que ataques de tiburón.

Si pudieras proponer una única acción prioritaria para el Mediterráneo durante los próximos diez años, ¿cuál sería?

Es muy difícil elegir solo una. Pero creo que podría funcionar algo basado en pequeños hábitos colectivos. Por ejemplo, que todos los países del Mediterráneo dedicaran determinados días a acciones concretas: un día para limpiar playas, otro para no consumir productos del mar, otro para actividades de concienciación. La idea es recordar constantemente que estamos conectados con el mar. No se trata solo de grandes cambios políticos o científicos, sino de crear hábitos cotidianos. Cuando algo se convierte en hábito, deja de sentirse como un esfuerzo.

¿Qué opina de la llamada “economía azul”?

Es algo inevitable ya que nuestra especie seguirá siempre estando vinculada al mar. El reto es encontrar formas sostenibles de desarrollarla. Ya existen iniciativas interesantes, como el uso de algas y plantas acuáticas para fabricar materiales alternativos al plástico, capaces de generar economías locales sin destruir los ecosistemas. También hay proyectos que trabajan con sectores como el de los yates de lujo para hacerlos más sostenibles mediante nuevas tecnologías, materiales y sistemas de compensación ambiental. La cuestión no es negar que esas industrias van a existir, sino transformarlas para reducir al máximo su impacto sobre el mar.

¿Te preocupan las previsiones sobre los impactos y el avance de la crisis climática?

Sí, claro que me preocupa. Recuerdo una conversación con un glaciólogo en 2006 en la que me dijo algo muy duro: que el ser humano normalmente no actúa hasta que tiene la espalda contra la pared, y que con el cambio climático probablemente reaccionaremos demasiado tarde. Eso me impactó mucho. Aun así, creo que no podemos dejar de actuar ni de proteger. Aunque el problema sea enorme, hay que seguir trabajando y, al mismo tiempo, prepararse para sus consecuencias.

¿Cómo hacemos deberíamos prepararnos ante los escenarios extremos que hablan, por ejemplo, sobre el aumento del nivel del mar?

Si el nivel del mar sigue subiendo, millones de personas que viven en zonas costeras tendrán que desplazarse, así que es imprescindible actuar cuanto antes tanto en la prevención como en la adaptación. No se trata solo de evitar que el problema avance, sino también de prepararnos para las consecuencias que ya son previsibles, especialmente en términos de planificación territorial, movilidad humana e infraestructuras.

A veces es difícil mantener la esperanza ante estas previsiones. ¿Cómo haces tú para mantenerte optimista?

Es difícil. Yo mantengo la esperanza porque perderla sería dejar de hacer cualquier cosa. La esperanza, en este sentido, no es una expectativa pasiva de que todo se resuelva, sino una forma de seguir actuando a pesar de la complejidad del problema. Para mí es algo que forma parte de mi personalidad. Hay días más difíciles que otros, pero no me rindo. Creo que la clave está en volver siempre a aquello que uno ama y recordar que merece la pena protegerlo. Desde ahí es desde donde uno sigue adelante: cambiando hábitos, cuidando a las personas que quiere y tratando de vivir con más respeto.