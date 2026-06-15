El Ibex 35 pulveriza la barrera de los 19.000 puntos por primera vez en su historia propulsado por la apertura de Ormuz

Tras más de 107 días de conflicto, EEUU e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a las hostilidades, que dará lugar a la ansiada apertura del estrecho de Ormuz. Así lo anunció ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmando que el enclave, de máxima importancia para el tráfico marítimo de petróleo, será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

Al calor de la euforia por el anuncio de Trump, el Ibex 35 ha superado en la apertura de la sesión bursátil los 19.000 puntos, algo que no había hecho nunca en su historia, registrando un avance del 1,84%. De esta forma, el selectivo español continúa con su racha de revalorizaciones que lo llevan a conquistar cotas históricas, esta última un número redondo.

Pese a que la mayor parte de 2026 se ha desarrollado bajo la influencia de la guerra en Oriente Medio, que ha sometido a una enorme volatilidad las cotizaciones a nivel mundial, el Ibex 35 llega al ecuador del año con una revalorización superior al 7%.

En otro orden, los mercados de petróleo, inmensamente tensionados desde el comienzo del conflicto, han reaccionado con euforia al anuncio del mandatario estadounidense. En su cotización Brent, el crudo cae hasta los 83,62 dólares, mientras que, en su versión West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, lo hacía hasta los 80. Con estas cifras, ambos pierden más de un 4% de su cotización bursátil.

El camino del petróleo

El crudo Brent alcanzó su punto álgido a finales de abril, cuando llegó a cotizar alrededor de los 118 dólares. El prolongado cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaban cada día 20 millones de barriles de petróleo o, lo que es lo mismo, un quinto del comercio mundial, había provocado una extraordinaria volatilidad en los precios del petróleo y el gas, afectando también a los precios de la energía.

"El mercado ahora exigirá pruebas de todo, desde la firma del acuerdo por parte de Irán hasta la libre circulación de buques por el estrecho, pasando por si Irán finalmente acepta las limitaciones nucleares. En otras palabras, la prima de guerra ya no es el escenario base, pero la prima de cautela sigue vigente hasta comprobar que los acuerdos se cumplen", sostiene Manuel Pinto, analista de XTB.

Los líderes celebran la decisión

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", destacó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Con relación al referido acuerdo, el magnate republicano auguró que el mismo llevará "paz y seguridad a toda la región", tras lo cual se ha jactado de ser el mandatario estadounidense que "por primera vez" ha podido "ayudar" a Oriente Próximo a "lograr una paz verdadera".

Por su parte, los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han celebrado este domingo "con gran satisfacción" el anuncio del "memorando de entendimiento" entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que han calificado de "urgente" que se reabra el estrecho de Ormuz con una "incondicional" libertad de navegación y "sin restricciones".

"Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático", han indicado los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta en la cual han tildado de "esencial" la "reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones".