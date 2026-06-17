III Foro Mediterráneo
Àngel Font, director del Caixaresearch: "El Mediterráneo puede ser un gran banco de experimentación para ver la relación entre salud y clima"
Font ha participado en la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica con apoyo de la Fundación "la Caixa"
Patricia Martín
El director ejecutivo del Instituto Caixaresearch, Àngel Font, ha asegurado este miércoles que el Mediterráneo, al ser una de las zonas de Europa "más calientes", puede ser un "gran banco de experimentación para ver cómo evoluciona la relación entre salud y clima" y en definitiva "la relación de la salud de las personas con el resto de la vida del planeta".
Su reflexión ha tenido lugar en conferencia titulada 'Del conocimiento compartido a la investigación de impacto', en la que ha conversado con Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, en el marco de la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por el grupo de comunicación con el apoyo de Fundación “la Caixa”.
El espacio CosmoCaixa, en Barcelona, acoge este miércoles y jueves la tercera edición de este encuentro, tras las celebradas en València y Málaga. En esta ocasión, el foro lleva por lema 'Un Mar de Compromisos' y aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
En este contexto, Font, que es también subdirector general de investigación y becas de la Fundación "La Caixa", ha explicado cuál será la labor del Instituto Caixaresearch, que ahora cuenta con 30 trabajadores y en el futuro prevé albergar a unos 500, divididos en 35 grupos de investigación. El CaixaResearch Institute es el primer centro de investigación de España y Portugal y uno de los primeros de Europa especializado íntegramente en el campo de la inmunología. "Vamos a profundizar en la inmunología para que ese doctor que tenemos dentro, nos ayude a cuidarnos", ha ejemplificado Font.
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