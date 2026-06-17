Bolsa
El Ibex 35 abre plano, en 19.160 puntos, con el petróleo por debajo de los 80 dólares
Los analistas dan por sentado que la Fed no modificará los tipos de interés, con la inflación más alta en tres años y un mercado laboral estable
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,02%, lo que le ha llevado a mantener los 19.100 puntos (19.160,7 enteros), pendiente de nuevas concreciones del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed), la primera con Kevin Warsh como gobernador.
Los analistas dan por sentado que la Fed no modificará los tipos de interés, con la inflación más alta en tres años y un mercado laboral estable.
En cuanto al crudo, tras la anunciada reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,7%, ya marcando un precio inferior a los 80 dólares por barril, situándose en los 78,4 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 75,4 dólares, tras amanecer con un retroceso del 0,8%.
En el plano empresarial nacional, Josep María Recasens tomará hoy posesión como nuevo consejero delegado (CEO) de Indra tras ser nombrado el pasado 26 de mayo en sustitución de José Vicente De Los Mozos, quien llevaba en el cargo cerca de tres años.
Asimismo, Airtificial ha comunicado que, a través de su división Aerospace & Defense, fabricará en su planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) 800 piezas para los cuatro Airbus C295 de transporte militar adquiridos por Tailandia.
En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Acciona (-1,3%), Telefónica (-1%), Arcelormittal (-0,9%) y Fluidra, que se dejaba un 0,7%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+1,2%), Sabadell (+0,5%) y Unicaja (+0,46%).
Las principales plazas europeas abrían con signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 se mantenían en tablas, en tanto que el Dax de Fráncfort perdía un 0,2%.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,333%.
Respecto a las divisas, el euro retrocedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,606 dólares.
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