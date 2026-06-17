III Foro Mediterráneo
Jordi Ribas, presidente de IA en Microsoft, reivindica su promesa de productividad: "Esto no va a parar"
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Ningún nombre catalán o español suena con más fuerza en la industria tecnológica de Estados Unidos que el de Jordi Ribas. Con más de 26 años de experiencia en Microsoft, este reconocido doctor en ingeniería eléctrica e informática nacido en Manresa en 1969 es desde el pasado marzo el presidente de Búsqueda e Inteligencia Artificial del gigante del software, la cuarta compañía más valiosa del planeta.
Desde el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado este miércoles en el CosmoCaixa de Barcelona, Ribas ha reivindicado la gran promesa de modelos de IA generativa como los que desarrolla su empresa, remarcando que "más allá de las exageraciones, son, al fin y al cabo, herramientas para aumentar la productividad".
En una charla con Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales de Prensa Ibérica, el directivo catalán ha señalado que los sistemas algorítmicos se encuentran casi en la prehistoria de sus capacidades potenciales. "La tecnología y la innovación nos sigue sorprendiendo (...) y esto no va a parar, todavía queda mucho por hacer", ha recalcado.
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