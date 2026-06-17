Santacreu (Cambra): "El Mediterráneo es un mar de oportunidades y prosperidad compartida"

"La tierra nos da los frutos, el mar nos da la riqueza". Hace más de siete siglos este era el lema del Consulado del Mar, un organismo comercial que regía la actividad económica de Barcelona y, por ende, de gran parte del Mediterráneo. Hoy, en pleno siglo XXI, dicha máxima sigue teniendo toda la vigencia, tal como han corroborado representantes de las cámaras de comercio de Jordania, Croacia y la propia Barcelona, citadas en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, evento organizado por Prensa Ibérica.

"El Mediterráneo es un mar de oportunidades y prosperidad compartida", ha reivindicado Josep Santacreu, presidente de la cámara de Barcelona, en una mesa redonda moderada por la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez. Actualmente, la capital catalana ostenta la presidencia de ASCAME (en inglés, Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry), una entidad que coordina a 150 cámaras de comercio repartidas por todo el 'Mare Nostrum'. Y desde la misma, las distintas partes buscan incrementar los lazos entre economías diferentes, pero complementarias.

La directora de El Periódico, Gemma Martínez, modera una mesa con Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sara Strljic Pezel, de la cámara de comercio de Croacia y Fathi Al Jaghber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania. / JORDIOTIX / PIM

Una de las últimas en incorporarse en el tiempo ha sido Croacia, tal como ha explicado su portavoz, Sara Štrljić Pezelj. El país balcánico no solo tiene en común con Catalunya que ha servido de decorado de populares series como Juego de Tronos o un destino turístico que cada año acoge a millones de visitantes, sino también ha reivindicado su espíritu comercial. "Somos un puente entre centro y este de europa y el Mediterráneo", ha afirmado Štrljić Pezelj.

Hay al menos dos cosas que han caracterizado históricamente eso que los romanos bautizaron como 'Mare Nostrum'. La primera, esa vocación comercial y de abrirse al mar. La segunda, una extraordinaria resiliencia ante las crisis, de la que en las orillas del este se muestran especialmente orgullosos, especialmente en el actual contexto. "Estamos habituados a los problemas en Oriente Medio, aprendemos, nos hace más fuertes", ha bromeado Fathi Al Jaghber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania.

La directora de El Periódico, Gemma Martínez, modera una mesa con Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sara Strljic Pezel, de la cámara de comercio de Croacia y Fathi Al Jaghber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania. / JORDI OTIX

Cooperación y beneficio mutuo

El representante jordano ha iniciado su intervención dando las gracias al Gobierno de España por su postura política de apoyo a Palestina y rechazo de la invasión efectuada por el ejército isrealí. Una popularidad que otros países del este de la mediterránea comparten y que el presidente de la Cambra de Comerç ha instado a aprovechar, para consolidar esa posición de liderazgo y referencia de Barcelona como capital económica de la región. "Hemos de intentar recuperar ese rol activo, por eso quiero agradecer a Prensa Ibérica este evento", ha afirmado.

"Lo que debemos hacer es que estos países que necesitan desarrollarse lo hagan mejor y más rápido para evitar problemas de seguirdad, pero también como gran oportunidad económica", ha considerado Santacreu, que ha puesto como ejemplo de cooperación y beneficio mutuo la reciente doble inversión anunciada por la empresa de origen catalán Grífols, que ampliará su centros de Barcelona, y abrirá otro en Egipto. "Egipto ayudará a que aquí seamos más soberanos en cuestiones de plasma", ha aseverado.

La directora de El Periódico, Gemma Martínez, modera una mesa con Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sara Strljic Pezel, de la cámara de comercio de Croacia y Fathi Al Jaghber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania. / JORDI OTIX

El testigo de Barcelona lo recogerán a futuro grandes urbes como Estambul (Turquía), Alejandría (Egipto) o Atenas (Grecia), pero todas deberían dirigir una mirada estratégica, según ha apuntado Santacreu, hacia la orilla sur del Mediterráneo. "Hemos de ayudar al norte de África, porque es la puerta al gran continente de este siglo", ha considerado.

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Sus homólogos jordano y croata han destacado la importancia de perseverar en las inversiones en infraestructuras para acelerar las cadenas logísticas e incrementar los lazos comerciales en clave marítima. También han compartido retos comunes, como reconvertir el turismo hacia formas más sostenibles. Y la representante croata ha puesto especialmente el énfasis en seguir creciendo, pero incorporando a las mujeres en condiciones de igualdad, promocionando el emprendimiento femenino con programas de apoyo, educación y financiación.