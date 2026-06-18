La Agenda Complementaria marca la diferencia en el Foro de Prensa Ibérica

El III Foro del Mediterráneo albergó múltiples encuentros paralelos durante su celebración esta semana en Barcelona. BeBartlet, socio impulsor del Foro, organizó varias sesiones con líderes institucionales y grupos de directivos empresariales con el objetivo de avanzar en las grandes transformaciones de nuestra economía.

Albert Sáez, presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO y Jaume Rios, socio de beBartlet, fueron los encargados de moderar sesiones como las protagonizadas por el president de la Generalitat valenciana Juan Francisco Pérez Llorca, el secretario de Empresa catalán Pol Gibert o Pere Navarro, director general de la Zona Franca de Barcelona. En total, más de 50 directivos participaron en estas sesiones de la agenda complementaria.

La iniciativa responde, además, a una petición recurrente expresada durante los últimos meses por los expertos de los ocho consejos impulsados por Prensa Ibérica. Reunidos esta semana en la Fundació Miró, varios de sus integrantes coincidían en señalar que muchas de las propuestas trabajadas en ámbitos como la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad o la reindustrialización necesitan de la implicación directa de las administraciones públicas para traducirse en cambios reales.

"Está muy bien que estemos aquí todos juntos debatiendo sobre cómo descarbonizar la economía o resolver la crisis de vivienda, pero sin los políticos no hacemos nada", explicaba uno de los integrantes del consejo valenciano sobre movilidad al término de los encuentros celebrados durante los últimos meses.

Con esta premisa, la Agenda Complementaria se ha consolidado como un espacio de diálogo reservado en el que responsables institucionales, representantes públicos y directivos empresariales pudieron compartir diagnósticos y posibles soluciones para afrontar algunos de los principales desafíos económicos y sociales del Mediterráneo. Muchas de las reflexiones abordadas en estas sesiones encontraron también eco en los debates públicos celebrados en el escenario principal del CosmoCaixa, aunque en un formato más técnico y orientado a la búsqueda de consensos.

Problemáticas de carácter socioeconómico

Las conversaciones giraron en torno a cuestiones como la innovación, la rehabilitación como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, la atracción de talento o la gestión del agua como elemento clave para aumentar la resiliencia frente al cambio climático. También se debatió sobre cómo avanzar hacia una movilidad más sostenible sin dejar atrás a determinados colectivos sociales y sobre las fórmulas necesarias para impulsar una reindustrialización competitiva y sostenible en el conjunto del arco mediterráneo.

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Más allá de los diagnósticos, los participantes trabajaron sobre propuestas concretas y planteamientos técnicos que permitieran avanzar en la implementación de estas transformaciones. Un enfoque alineado con la metodología que beBartlet ha desarrollado durante los últimos meses en los encuentros de los ocho consejos de expertos de Prensa Ibérica. Así, con esta agenda, que sus impulsores definen como "siempre complementaria", el Foro Mediterráneo refuerza su vocación de convertirse en un espacio de escucha bidireccional entre sociedad civil, tejido empresarial e instituciones.