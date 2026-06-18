La ciudad de Barcelona congregó este miércoles y jueves, 17 y 18 de junio, a expertos, empresas, políticos y personalidades para debatir en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Fundación la Caixa. La cumbre se ha estructurado en torno a tres grandes ejes: estabilidad, prosperidad y personas, dando un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzando hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
Las sesiones de trabajo del foro comenzaron con las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa. Uno de los momentos más destacados de esta edición, fue la intervención del rey Felipe VI. El foro ha contado además, con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otras autoridades.
PRIMERA JORNADA | 'El Mediterráneo busca su gran pacto de futuro'
SEGUNDA JORNADA | 'El III Foro del Mediterráneo reclama menos centralismo y más humanismo
La presencia del rey Felipe VI, tres presidentes autonómicos y casi una decena de alcaldes, junto a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, consolida este evento como una cita ineludible para los interesados en conocer, compartir y proyectar soluciones a los retos comunes en las ciudades y las autonomías españolas bañadas por el mar Mediterráneo.
UN ESPECIAL MULTIMEDIA DE
Textos: David Page, Gabriel Santamarina, Jaime Mejías, Pablo Gallén y Sabina Feijóo (ACTIVOS); Albert Martín, Pol Lizana Manuel, Álex Rebollo, Toni Sust, María Jesús Ibáñez, Javier Arenas, Juan José Fernández, Irene Benedicto, María Mondéjar, Julia Regué, Pilar Santos, Valentina Raffio, Gabriel Ubieto, Carles Planas, Guillem Costa, Olga Pereda, Gloria Ayuso, Patricia Martín, Meritxell Pauné, Paula Clemente, Albert Guasch y Ferrán Imedio (El Periódico); Jordi Cuenca (Levante-EMV); Guillem Porcel (Diario de Mallorca); Adrián González y Alejandro Lorente (La Opinión de Murcia); Gloria Pérez (La Opinión de Málaga).
Fotos: Manu Mitru, Jordi Otix, Maite Cruz, Ferrán Nadeu y Marc Asensio (El Periódico).
Minuto a minuto: Jaime Mejías, Marcos Rodríguez y Pablo Gallén (Activos).
Vídeos: Sara Fernández, Lucía Feijóo y Javier Vendrell, Germán Gómez Castagnini, Óscar Seoane, Eduardo Ortiz Cañavate y Facundo Beraudi (PI Studio); Nuria Garrido y Patricio Ortiz (El Periódico).
Redes sociales: Eva Hinchado, Carolina Izquierdo y Laura Sánchez y Patricia Morales.
Reportaje multimedia: Nekane Chamorro.
Coordinación: Red de Contenidos de Prensa Ibérica