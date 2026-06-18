ESPECIAL MULTIMEDIA

El Foro del Mediterráneo se ha consolidado como una plataforma permanente de diálogo y cooperación entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil para reforzar el papel de esta región como uno de los espacios estratégicos para el desarrollo de España y Europa.

Las jornadas, bajo el título "Un mar de compromisos", han servido para poner el termómetro a los retos económicos, sociales y tecnológicos de esta región europea, y npuesto especial acento en el aspecto geopolítico de una región con un histórico contraste entre sus riberas norte y sur.