Foro Mediterráneo, en directo | Francesc Torralba: "El Mediterráneo es un territorio de libertad"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Francesc Torralba: "Tenemos que reconocer que muchas veces el humanismo es incoherente" "El humanismo ha inspirado nuestras leyes, la praxis sanitaria, tantas organizaciones sociales que tienen como objeto fundamental atender a las personas... Aunque tenemos que reconocer que muchas veces, ese humanismo es incoherente", ha reflexionado el catedrático, poniendo como ejemplo a los países colonizados por las naciones mediterráneas

Francesc Torralba: "El tercer desafío del humanismo se llama animalismo" "El tercer desafío se llama animalismo, y emerge en muchos distintos lugares. Algunos pensadores ponen en crisis la dignidad inherente y superioridad ontológica del ser humano. Algunos filósofos, como Peter Singer, se inscriben en esta corriente", ha identificado Torralba como otra amenaza.

Francesc Torralba: "Si el beneficio es lo único que cuenta, usted va a ser utilizado como un objeto" "El otro gran desafío es el economicismo. Puede ser antitético al humanismo. Lo que cuenta es el dinero, o el capital, y ganarlo más. Es la idolatría del dinero, Marx hablaba del fetichismo. Estas expresiones son muy valiosas, y esta misma la recogió el Papa Francisco. El economicismo puede poner en crisis los tres vértices. Si el beneficio es lo único que cuenta, usted va a ser utilizado como un objeto", ha alertado Torralba.

Francesc Torralba: "Europa ya tiene un marco legal sobre la IA" "Hay un desafío de primer orden, que exige una gobernanza, marcos legales... Europa ya lo tiene, y los Estados deben confirmarlo, inspirado en el texto del comité de bioética de la Unesco", ha recordado Torralba sobre la regulación concerniente a la Inteligencia Artificial.

Los retos del humanismo en la era de la IA "¿Cuales son los grandes desafíos del humanismo? Son tres. El primero es como respondemos desde el humanismo a la disrupción tecnológica exponencial, no solo sobre la Inteligencia Artificial, sino tecnologías que ponen en duda los cimientos de nuestra civilización", ha disertado Torralba

Francesc Torralba: "El Mediterráneo es un territorio de libertad" "El segundo vértice se llama equidad, y eso es clave frente a la discriminación, el sexismo, el racismo o el sexismo. Pero quiero subrayar también la palabra libertad. El Mediterráneo es un territorio de libertad", ha dejado claro el catedrático, siempre con el Mare Nostrum en el centro de su ponencia.

Francesc Torralba: "Usted tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona. Eso es el humanismo en radicalidad" "Usted tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona. Eso es el humanismo en radicalidad", ha resumido Torralba sobre el concepto que da sentido el pensamiento Mediterráneo, desde el humanismo cristiano hasta el humanismo laico.

Francesc Torralba: "La dignidad es transversal, independientemente del color o el origen" "La dignidad es transversal, independientemente del color o el origen. Este es el vértice clave, y aquí hay un punto de encuentro entre humanismos distintos. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el choque que supuso el lanzamiento de la bomba atómica y los campos de exterminio, así lo vimos", ha recordado Torralba

Francesc Torralba: "La idea fundamental del humanismo es la dignidad de la persona" "La idea fundamental del humanismo, como lugar común, es la dignidad de la persona. El ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo. Cuando hay instrumentalización, trato vejatorio, el humanismo se disuelve, y experimentamos ese olvido colectivo", ha reflexionado el catedrático y filósofo.