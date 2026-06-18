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III Foro Mediterráneo

Iryo y Baleària abogan por un Mediterráneo bien conectado: "La intermodalidad es clave, pero hacen falta infraestructuras y una regulación favorable"

"La puntualidad te dice cuando un sistema de conexiones funciona, es un síntoma de que ahora mismo no está bien", ha señalado el director general de Iryo

Fabrizio Favara, CEO de IRYO, en el centro, y Adolfo Utor, presidente de Baleària, a la derecha, junto al moderador Joan Carles Martí, director de El Levante-EMV.

Fabrizio Favara, CEO de IRYO, en el centro, y Adolfo Utor, presidente de Baleària, a la derecha, junto al moderador Joan Carles Martí, director de El Levante-EMV. / Manu Mitru

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

Un Mediterráneo bien conectado no puede depender solo de la potencia del avión. El barco, transporte milenario, y el ferrocarril han reivindicado este jueves en el marco de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que organiza Prensa Ibérica en colaboración con La Caixa, su papel regulador. "Lo ideal es la intermodalidad, poder conectar el norte de África, una ciudad como Tánger, con el centro de la península ibérica o, llegado el caso, cuando esté listo el Corredor Mediterráneo, con Valencia y con Barcelona", ha proclamado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en una charla titulada 'Conectar territorios, conectar personas' en la que también ha participado el director general de Iryo, Fabrizio Favara, con la moderación del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí.

El principal reto de esa conectividad intermodal, han coincidido los dos protagonistas de la charla, "son las infraestructuras", ha reivindicado Favara. "Y la presión regulatoria", ha apostillado Utor. "Se podrían, por ejemplo, unir las estaciones de trenes con los puertos, algo que ahora mismo no ocurre en la mayoría de ciudades", ha propuesto el presidente de la naviera. "O trabajar en la mejora de las frecuencias, que son claves para la sostenibilidad y la mejor conexión de los territorios", ha agregado el director de la compañía ferroviaria.

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