Jorge Pérez de Leza (Metrovacesa): "No podemos esperar 20 años para resolver el problema de la vivienda: la redensificación es buena y necesaria"

La vivienda se ha situado como una de las principales preocupaciones en España. Así lo defendió Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de la promotora Metrovacesa, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa, en la que puso el foco en el desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la capacidad real de la industria para producir vivienda.

Ante la urgencia del problema, Pérez de Leza defendió que no basta con actuar a largo plazo. "El problema de la vivienda no puede esperar 20 años para solucionarse", señaló, en referencia al tiempo que se tarda en trasformar un suelo. Por ello, reclamó medidas a corto, medio y largo plazo. Entre las respuestas más inmediatas, preguntado por Gemma Martínez, directora de El Periódico, sobre la redensificación de edificios y ámbitos urbanos ya existentes, apunto que es "buena y necesaria" porque permite actuar sobre zonas que ya cuentan con planeamiento, infraestructuras, potencia eléctrica y transporte.

"El problema de la vivienda es un problema de oferta", señaló el primer ejecutivo de la cotizada participada por Banco Santander, Carlos Slim y BBVA, que advirtió de que la tensión actual no responde únicamente al crecimiento demográfico, sino también a la capacidad de atracción de población determinadas zonas del país, principalmente las grandes ciudades y el arco mediterráneo, que atraen talento joven, actividad económica, innovación y nuevos perfiles profesionales vinculados a sectores tecnológicos.

Para el consejero delegado de Metrovacesa, esa capacidad de generar riqueza tiene una consecuencia directa: todas esas personas necesitan un lugar donde vivir. "Se nos junta el talento nuevo que viene, el que ya tenemos y la gente que ya vive", explicó. El resultado es una presión creciente sobre el parque residencial, especialmente en áreas urbanas donde la demanda avanza muy por encima de la oferta disponible.

Pérez de Leza puso como ejemplo Barcelona. Según indicó, la ciudad creó en el primer trimestre del año unos 18.000 hogares, mientras que los visados de obra nueva —viviendas que se construirán y entregarán en los próximos dos o tres años— rondaron apenas las 12.000 unidades. "Hemos generado un déficit de 6.000 casas que se une al acumulado que puede tener la ciudad, que podría ser de otras 60.000", afirmó.

Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, a su llegada al III Foro Económico y Social del Mediterráneo / Redacción

Nuevas formas de vivir

El directivo también subrayó que el reto no consiste solo en construir más, sino en adaptarse a nuevas formas de vivir. La sociedad, afirmó, ya no demanda únicamente viviendas tradicionales "con más o menos zonas comunes", sino que hoy conviven perfiles muy distintos, como talento nómada que permanece en una ciudad durante un periodo limitado, estudiantes universitarios que necesitan alquilar durante unos años, trabajadores desplazados por nuevos proyectos industriales y familias que buscan una vivienda estable a largo plazo.

"Tenemos que combinar ambos mundos", defendió Pérez de Leza. A su juicio, las ciudades deben ser capaces de ofrecer soluciones residenciales diversas: vivienda libre, vivienda protegida, alquiler de larga duración, alquiler temporal, residencias para estudiantes, espacios comunes adaptados y fórmulas que respondan a una movilidad laboral y vital cada vez mayor.

Esa complejidad, añadió, hace especialmente difícil la planificación urbana. "Yo no querría ser CEO de una ciudad", bromeó. Mientras que en Metrovacesa ha reducido sus planes estratégicos de cinco a tres años por "la velocidad a la que cambia el mundo", las ciudades deben diseñarse con horizontes de veinte años. "Eso implica anticipar qué actividad económica habrá, qué infraestructuras serán necesarias, qué tipo de vivienda se demandará y cómo evolucionarán las necesidades de la población", añadió.

Actuar a corto, medio y largo plazo

El consejero delegado de Metrovacesa también reclamó mayor agilidad para generar nuevos ámbitos urbanos y nuevas maneras de vivir. “Si se quiere, se puede”, afirmó, antes de citar el proyecto de las Tres Chimeneas, entre Sant Adrià de Besòs y Badalona, como ejemplo de colaboración público-privada. Pérez de Leza defendió que este tipo de acuerdos son esenciales para encontrar soluciones que sirvan tanto al turista como al trabajador temporal, al residente de largo plazo o a quien quiere desarrollar toda su vida en una ciudad.

Metrovacesa, dispuesta a ser parte de la solución

En este contexto, el directivo recordó que Metrovacesa cuenta con una cartera de suelos a lo largo del arco mediterráneo que puede contribuir a impulsar nuevos desarrollos urbanos. Mencionó, entre otros activos, las antiguas fábricas de la papelera de El Prat de Llobregat, suelos en Sagunto para vivienda protegida para trabajadores de ñas futuras fábricas de baterías y proyectos en Valencia como Binival y Benimaclet, donde ve margen para combinar vivienda protegida, vivienda libre y usos turísticos u hoteleros.

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También aludió a oportunidades en Málaga y Tarifa, insistiendo en que disponer de suelo bien planificado puede ayudar a aliviar la escasez residencial. No obstante, advirtió de que la solución exige equilibrio entre varios factores: producir vivienda más asequible, movilizar suelo público, articular concesiones a largo plazo y acompañar esas medidas con ayudas directas a los jóvenes. "Hay esperanza", concluyó Pérez de Leza. Pero esa esperanza, añadió, pasa por una colaboración público-privada estrecha, por una Administración activa y por fórmulas capaces de hacer que la vivienda tenga un coste menor para quienes más dificultades tienen para acceder a ella.