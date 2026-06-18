Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance: "Debemos apostar por una economía regenerativa que trabaje en alianza con la naturaleza"

El cambio climático obliga a replantear muchas de las cosas que durante décadas hemos dado por ellas. Entre ellas, la forma que tenemos de relacionarnos con el planeta y con sus recursos naturales. Es por eso que, según reivindica el científico Marc Palahí, la humanidad se enfrenta ahora al reto "histórico" de convertir todos y cada uno de sus sectores económicos y sociales hacia un modelo más sostenible. "Durante las próximas dos o tres décadas será necesario sustituir el modelo extractivo basado en recursos fósiles por una economía regenerativa que trabaje en alianza con la naturaleza", ha explicado Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance y Chief Nature Officer en el Lombard Odier, desde el escenario del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundació La Caixa en Barcelona, donde este jueves ha pronunciado una magistral ponencia que ha emocionado a los asistentes y ha terminado entre grandes aplausos.

Palahí ha iniciado su discurso reprochando que "durante demasiado tiempo" nuestro modelo económico ha tendido a considerar la naturaleza únicamente como una fuente de recursos para extraer, sin reconocer plenamente su papel como sistema que sostiene la vida y todas las actividades que tienen lugar en el planeta. "La economía ha sido capaz de valorar únicamente aquello que tiene un precio, pero no necesariamente todo aquello que tiene valor. Y eso, paradójicamente, ha dejado atrás algo tan esencial como son los recursos de la naturaleza que sostienen la vida en la Tierra", ha explicado el científico quien, a modo de ejemplo, ha señalado el rol fundamental de "las abejas, los bosques o la fertilidad de los suelos" como "elementos que sostienen nuestra actividad económica y nuestro bienestar" y que, aún así, "tradicionalmente han quedado fuera de los balances económicos y de las medidas de protección". Y es justamente de esta lógica que, según ha explicado Palahí, hemos acabados inmersos en una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes que está llevando el límite la estabilidad misma del planeta.

Las señales de alerta, ha afirmado el científico, son muchas. Pero "la buena noticia", según Palahí, es que "la ciencia dice que existen motivos para el optimismo" porque, por suerte, "disponemos de los conocimientos y de las tecnologías necesarias para transformar los modelos de producción". "La alternativa consiste en reconstruir una economía basada nuevamente en la energía solar y en los ciclos naturales. Una economía que reconozca a la naturaleza como una infraestructura económica esencial y que ajuste su funcionamiento a los límites y capacidades del planeta", ha reivindicado durante uno de los momentos más emotivos de su discurso, en el que también ha reclamado la colaboración entre administraciones públicas, empresas, centros de investigación y sociedad civil para "construir un modelo de desarrollo capaz de generar prosperidad respetando los límites del planeta y garantizando el bienestar de las generaciones futuras".

"La alternativa consiste en construir una economía que reconozca a la naturaleza como una infraestructura económica esencial y que ajuste su funcionamiento a los límites y capacidades del planeta"

En su discurso, Palahí ha reivindicado la revolución de la agricultura regenerativa como "una de las soluciones más elegantes para afrontar simultáneamente el cambio climático y la pérdida de biodiversidad". También ha hecho hincapié en los beneficios de restaurar ecosistemas naturales para, por ejemplo, reforzar la resiliencia de los territorios expuestos a sequías extremas o riesgo de inundaciones. Estas transformaciones, ha explicado, no deben quedarse en algo puntual sino que deben trasladarse a todos y cada uno de los sectores productivos. "Estamos ante un reto gigantesco. La buena noticia es que ya están surgiendo nuevas cadenas de valor basadas en recursos biológicos renovables y que están dando lugar a proyectos muy esperanzadores", ha explicado el investigador, quien ha explicado que ya hay entidades que trabajan en utilizar los excedentes de madera para crear materiales avanzados capaces de sustituir parcialmente al hormigón, cuya producción genera elevadas emisiones de carbono.

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Palahí lleva ya un lustro liderando la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), una organización internacional creada en 2020 por el monarca británico Carlos III para acelerar la transición desde una economía basada en recursos fósiles y modelos extractivos hacia una bioeconomía circular y regenerativa, apoyada en la naturaleza, la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. En la actualidad, esta entidad reúne a unas 70 empresas y organizaciones de sectores como las finanzas, la salud, la moda, la alimentación y la filantropía como Lombard Odier, AstraZeneca, Fundació La Caixa, Rothschild Foundation, Stella McCartney, Giorgio Armani y Agrolimen, entre otros. Según relata Palahí, la misión de esta plataforma es desarrollar proyectos piloto para demostrar que es posible transformar las cadenas de valor industriales en sistemas más sostenibles y, sobre todo, respetuosas con la naturaleza, las otras formas de vida y el equilibrio planetario.