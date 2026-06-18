III Foro del Mediterráneo
Nealis defiende la colaboración público-privada para impulsar la capacidad de "atracción" del Mediterráneo
El director general del grupo castellonense destaca la innovación como una de las señas de identidad de la firma de servicios
Jordi Cuenca
El director general del grupo Nealis, José Luis Vilar, ha asegurado hoy que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el territorio en el que se ubica esta firma, es decir, el Mediterráneo, es la "capacidad de desarrollar proyectos". En su opinión, "tenemos atracción" y "es clave desatascar esos proyectos".
Vilar ha protagonizado una conversación con Ángel Báez, director del diario Mediterráneo, sobre 'Vectores de transformación en las ciudades' en la sesión vespertina de esta jornada en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona. En su opinión, las administraciones públicas han de emplearse de forma activa en el citado proceso con acciones como la simplificación burocrática y, de manera muy singular, mediante la colaboración y la inversión a la par con las empresas privadas.
Optimismo
En relación con esto, José Luis Vilar, ha querido lanzar un mensaje "de optimismo" de cara al futuro, porque, pese a que existen un número importante de "grandes retos", lo cierto es que "este es un territorio de oportunidades. Los proyectos están aquí. La gente quiere venir a vivir y a trabajar y lo que tenemos que hacer entre todos es poner en marcha estos proyectos".
El grupo, que hoy ha sido reconocido como 'rebranding' del año en los Premios Dircom Ramón del Corral 2026, es joven en cuanto a su denominación, porque la marca Nealis tiene un año de vida, pero la compañía es más que centenaria. En concreto, como ha recordado Vilar, el negocio se inició hace 150 años vinculado a las infraestructuras hídricas del regadío. Luego dirigió también sus pasos hacia el agua potable en Castelló de la Plana y acontinuación "ha ido evolucionando" a la par que lo ha hecho la sociedad hacia otras ramas relacionadas con el progreso como las cuestiones vinculadas con el medio ambiente o las necesidades residenciales a través de las construcción.
Tamaño
En los últimos ocho años, según ha explicado Vilar, Nealis ha duplicado su tamaño con un "portfolio" de servicios a los ciudadanos y de transformación de las ciudades. "Vimos hace ocho años que el tamaño era importante" y además de crecer internamente a través del negocio la firma también lo hizo orgánicamente mediante la incorporación de 16 compañías, según ha asegurado.
Innovación
En ese desarrollo de Nealis, el grupo castellonense ha puesto especial énfasis en algunas herramientes indispensable para lograr un crecimiento sano. Así, ha incidido de manera especial en el desarrollo de equipos y en la gestión de los mismos, con una incorporación constante y anual de personal a su plantilla. Otro pilar fundamental es la innovación, que, en su opinión, debe ser "abierta y colaborativa". Y también transversal", motivo por el cual la empresa castellonense colabora con la sociedad en su desarrollo a través de las universidades o los instituto tecnológicos, por poner dos ejemplos. Vilar también destacó como otro de los pilares de la compañía el "desarrollo tecnológico y el conocimiento aplicado a la tecnología".
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