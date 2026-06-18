Pérez Llorca: "El liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha intervenido hoy en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo con un cierto tono reivindicativo muy en la línea del tradicional del discurso del PP en dicha autonomía: críticas a la tardanza en el cierre del corredor mediterráneo, defensa del agua, rebaja fiscal y oposición al modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno central con la oposición de los populares y el apoyo de Cataluña. Ya puestos en materia, afirmó que "el liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios". Se refería al dilema de la financiación.

En este sentido, aseguró que "la Comunitat Valenciana no pide privilegios. Pide que se corrija una injusticia que dura demasiado y que afecta a personas concretas: a un niño en un aula, a un paciente en una lista de espera y a un mayor que espera su dependencia. Como también pasa en otras regiones del Mediterráneo, que estamos a la cola en financiación autonómica. Y eso nos lastra".

Por eso "pedimos que no haya privilegios, que no haya españoles de primera o de segunda en función de donde vivan. Y tiene especial significado que lo diga aquí, en Cataluña, porque creo que es importante que entendamos que el liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios. No pueden haber privilegios como tampoco pueden haber agravios para ninguna de las regiones. Esa es la clave de la justicia social".

Pérez Llorca, durante su intervención en el Foro / Maite Cruz

El de la financiación autonómica es una de las cuestiones claves para Pérez Llorca, quien cree que a través de las mismas la Comunitat Valenciana se puede ofrecer para el liderazgo en el área mediterránea. El presidente de la Generalitat Valenciana, afirma que "el siglo XXI de España y del sur de Europa se va a escribir a orillas del Mediterráneo. Aquí se concentran la industria que exporta, los puertos que conectan, la agricultura que alimenta a Europa, el turismo que nos define y el talento que está llamado a liderar la economía del conocimiento".

No es la periferia

A este respecto, apuntó que "el Mediterráneo no es la periferia de nada: es el eje sobre el que puede pivotar buena parte del futuro económico de nuestro país y del continente. La pregunta, por tanto, no es si habrá un eje mediterráneo. La pregunta es quién va a liderarlo. Y mi respuesta, con humildad, pero sin complejos, es que en ese liderazgo la Comunitat Valenciana debe ser protagonista".

Acto seguido enumeró esos deberes que, en su opinión, ha cumplido este territorio: una tributación baja para atraer empresas y retener el talento, una burocracia que agilice procedimientos, reivindicar "el agua que nos merecemos", exigir unas infraestructuras modernas que "nos conecten con España y el resto de Europa", una apuesta decidida por el empleo tecnológico "que nos ha llevado a liderar la creación de trabajos en este sector" y la ya citada exigencia del modelo de financiación.

Agua

Y, a partir de ese momento, se detuvo en algunos de los problemas que aquejan a la Comunitat Valenciana y algunas de las medidas de su Gobierno. Además del ya citado de la financiación, se refirió al agua, porque "sin agua no hay futuro que valga. Podemos aspirar a tener el mejor corredor logístico del mundo, la industria más avanzada y la agricultura más competitiva de Europa. Pero si no tenemos agua para alimentar esa industria, esos campos y los hogares de nuestra gente, no estaremos liderando nada: estaremos renunciando a avanzar. Por eso pido que afrontemos el reto del agua anteponiendo el interés general a la confrontación".

Respecto a las infraestructuras lanzó la queja de que "el ritmo de ejecución del Corredor Mediterráneo resulta sencillamente impresentable. De seguir así, la conexión entre Barcelona y Alicante no llegará hasta 2029, y hoy todavía necesitamos cuatro horas para recorrer 350 kilómetros en tren".

En relación a la política de reducción de impuestos de su Gobierno, afirmó que "una fiscalidad competitiva no es un regalo a nadie. Es la decisión más inteligente que puede tomar un gobierno que quiere recaudar para las personas. Porque el dinero no sale de la nada: es la actividad económica la que permite a la Administración recaudar para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y no hay actividad económica si la asfixiamos con impuestos altos y burocracia que frenan a las empresas y estrechan el bolsillo de las familias".

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Impuestos

En la Comunitat Valenciana, "hemos bajado impuestos —un ahorro de más de 440 millones de euros a las familias en esta legislatura que se va a ampliar en 160 millones con la rebaja en el IRPF autonómico y, lejos de recaudar menos, en 2025 hemos recaudado un 14 % más. Esa es la prueba de que bajar impuestos, bien hecho, no resta: multiplica". Para rematar, Pérez Llorca afirmó que el "resultado tiene nombres propios" y atribuyó a esas políticas, entre otras, la llegada de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt.