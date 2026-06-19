El alivio fiscal para los mutualistas: Hacienda no tocará tus fondos en el traspaso al RETA

El Congreso ha dado luz verde a la proposición de ley que regula la llamada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los profesionales integrados en mutualidades alternativas. La medida afecta a miles de abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, médicos y otros colegiados que durante años desarrollaron su actividad fuera del sistema público de autónomos.

La norma sale adelante con una de las novedades más esperadas por los mutualistas: quienes decidan trasladar a la Seguridad Social los derechos económicos acumulados en su mutualidad no tendrán que tributar en el IRPF por esa operación. Es decir, el traspaso de los fondos no generará un coste fiscal inmediato.

La aclaración es importante porque esos derechos económicos proceden de las aportaciones realizadas durante años y de la rentabilidad generada. En una retirada ordinaria, esa remuneración sí podría tener impacto fiscal. Con el nuevo texto, la transferencia a la Seguridad Social queda neutralizada a efectos del IRPF para los profesionales que se acojan a la pasarela.

Eso sí, la ventaja fiscal se limita al momento del traspaso. Cuando el mutualista empiece a cobrar su pensión pública, esa prestación tributará en la Renta como cualquier pensión de jubilación. La aprobación en el Congreso incorpora además una modificación relevante: la enmienda 47, que amplía el acceso a la pasarela y elimina varios requisitos que habían generado críticas entre los afectados. El texto deja de exigir que el profesional carezca del periodo mínimo para acceder a una pensión de jubilación en la Seguridad Social, así como otros condicionantes vinculados a fechas de alta y situación profesional.

Con este cambio, la vía de entrada al RETA queda abierta a un mayor número de mutualistas. Las organizaciones profesionales lo han recibido como un avance importante después de años de reivindicaciones y movilizaciones, aunque advierten de que aún queda por concretar cómo se aplicará en la práctica.

Uno de los puntos pendientes será la forma exacta en que los fondos acumulados se convertirán en años cotizados en la Seguridad Social. La ley remite este desarrollo a un futuro reglamento. Se tendrá en cuenta la base mínima que habría correspondido aportar en el RETA, actualizada según se determine, y que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77% para permitir completar más periodos de cotización.

También se prevén reglas específicas para los profesionales que tengan 52 años a 31 de diciembre de 2026. En su caso, cada mes completo de alta y cotización en la mutualidad alternativa computará como un mes completo de alta en el RETA, una medida pensada para facilitar que puedan acercarse al porcentaje máximo de pensión.

La ley mantiene, por ahora, el sistema de mutualidades alternativas. Esto significa que los nuevos colegiados podrán seguir eligiendo entre cotizar en su mutualidad o hacerlo en la Seguridad Social. No obstante, el Gobierno deberá elaborar antes del 31 de diciembre de 2030 un informe para analizar la continuidad de este modelo.

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La reforma también introduce nuevas obligaciones sociales para las mutualidades. Cuando concedan prestaciones voluntarias no ligadas a productos concretos, deberán priorizar a jubilados, personas en situación de dependencia, afectados por incapacidad permanente, viudedad u orfandad que se encuentren en circunstancias especiales de vulnerabilidad.