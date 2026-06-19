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El Banco Santander alcanza una capitalización de 175.566 millones y supera a Inditex
Los títulos de la entidad bancaria registran una subida en bolsa en esta sesión del 0,45 % y se encuentran en 11,93 euros.
EFE
El Banco Santander ha alcanzado este viernes una capitalización de 175.566 millones de euros y supera a Inditex, con 174.470 millones, por lo que después de ocho años la entidad presidida por Ana Botín pasa a ser la compañía con más valor de la Bolsa española.
Los títulos del Banco Santander registran una subida en bolsa en esta sesión del 0,45% y se encuentran en 11,93 euros.
En el año, la entidad financiera sube en bolsa un 20 %.
El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, que incluye la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.
La última vez que el Banco Santander encabezaba la Bolsa española por capitalización fue en el año 2018.
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