Cómo la inteligencia estratégica define el futuro empresarial

beBartlet, una apuesta por la consultoría estratégica europea

El equipo de beBartlet asesora a empresas europeas y americanas en sectores diversos como las tecnologías emergentes, la ciencia, la banca y los servicios fi nancieros u otras industrias estratégicas. Para Adrian Jofre Bosch, socio y presidente de la compañía, “la prioridad es poder apoyar a grandes compañías en sus estrategias para Europa. Nuestra apuesta es construir un actor relevante de los servicios profesionales de capital europeo, lo que requiere necesariamente una aproximación científi ca y democrática”, señala. Por ello, la compañía trabaja “exclusivamente con herramientas de capital europeo: nuestros datos y nuestra inteligencia forman parte de la autonomía estratégica europea que debemos construir, más aún cuando trabajamos en el ámbito de las estrategias de las empresas en el ámbito social e institucional”, concluye Nacho Corredor, socio y vicepresidente.

El uso de nuevas herramientas y la generación de evidencias para tomar mejores decisiones, movilizar a la sociedad y generar acuerdos desde el sector privado son imprescindibles en un contexto donde los asuntos públicos son cada vez más complejos, la incertidumbre es una variable estructural del desarrollo económico y Europa se enfrenta a la disyuntiva de impulsar un modelo propio o sucumbir a las presiones geopolíticas de otros modelos. Tradicionalmente, las empresas tenían éxito si tenían una gran capacidad de organizarse bien hacia dentro: un buen modelo de negocio, una buena estructura fi nanciera o un buen equipo profesional. Ya no basta. Lo que pasa fuera de las empresas, el contexto social, regulatorio o geopolítico, cada vez es más determinante en el éxito de una idea de negocio: una inversión de una empresa energética en España, depende de anticipar un escenario de estabilización de una Guerra en Oriente Medio o de sumar a la sociedad a favor de un cambio de la regulación. Las herramientas de beBartlet, propias de la consultoría estratégica, ayudan a tomar mejores decisiones de negocio.

El gabinete de incidencia pública, que cuenta con más de cincuenta profesionales en Barcelona, Madrid, Bruselas o Lisboa, apuesta por apoyar a las empresas a desarrollar sus estrategias de incidencia pública a través de una aproximación científi ca y democrática. “La intuición, las relaciones, o tener un buen modelo de negocio, no son determinantes para que una empresa lidere el siglo XXI en Europa”, señala Jaume Rios, socio y director Barcelona de beBartlet. “Es imprescindible que las empresas sepan leer el contexto en el que operan, evidenciar sus posiciones frente a las instituciones o la sociedad”, añade Ramon Mateo, socio y director de Análisis e Impacto regulatorio de beBartlet.

beBartlet ha desarrollado de forma transversal su estructura de inteligencia combinando la inteligencia demoscópica, la inteligencia predictiva y colectiva, o geopolítica, con el objetivo de incidir y generar impacto mediático, obtener la licencia social en las propuestas planteadas ante las instituciones y tomar mejores decisiones estratégicas por parte de las empresas.

Metodologías disruptivas para convertir la inteligencia distribuida en conocimiento estratégico

Uno de las líneas de asesoramiento del equipo de profesionales de beBartlet se basa en el uso de los mercados de predicción, transformando la agregación de las valoraciones de una comunidad de expertos en probabilidades matemáticas calibradas. La firma presentó una alianza en exclusiva para todo el mercado europeo con Hypermind, la principal herramienta de predicción de capital europeo, en la última edición del Mobile World Congress en Barcelona, una tipología de tecnología que ya demostró su altísima precisión para anticipar escenarios, y que permite a grandes empresas tomar decisiones de negocio, frente a las encuestas tradicionales durante las elecciones presidenciales de EE. UU. entre Donald Trump y Kamala Harris. Con esta metodología, más del 95% de los eventos pronosticados como muy probables por Hypermind, se acabaron produciendo, acumula más de una década de éxitos, con casi 1 millón de pronósticos agregados, más de 1.000 casos de éxito, avalando un enfoque imprescindible para que las empresas puedan tomar decisiones de negocio atendiendo a cómo se desarrollan factores externos a la organización. "Transformamos estas señales predictivas en inteligencia accionable, lo que nos permite poner a prueba estrategias y corregir el rumbo de manera temprana para tomar decisiones más rápidas", apunta Adrian Jofre Bosch, socio y presidente de beBartlet. Una metodología que ha servido tanto para que el Gobierno sueco evaluara y clasificara posibles sanciones contra Rusia mediante una lluvia de ideas colectiva; para que una planta nuclear mapeara y pronosticara riesgos internos junto a su propia plantilla; o cómo una señal probabilística continua anticipó, día a día, el ciclo geopolítico del Estrecho de Ormuz y del alto el fuego EEUU–Irán de abril de 2026.

Inteligencia demoscópica para obtener la licencia social

Asimismo, según señala Marc Berruezo, directivo de beBartlet, “la inteligencia demoscópica nos permite validar propuestas ante las instituciones y la sociedad garantizando la legitimidad necesaria para el impulso de políticas públicas sólidas”. beBartlet aplica metodologías como Cluster17, una de las más precisas en varios mercados europeos, que superan las encuestas tradicionales al segmentar a la población según sus actitudes, valores, emociones y prioridades. Una innovación tanto en el método, como en las formas.

Un buen ejemplo de ello es el Observatorio Social de la Vivienda de El Periódico - Santander, donde “presentamos los resultados en ciudades como Barcelona y Sevilla, abordando con alcaldes de todo España y junto al sector privado cómo resolver los retos del acceso a la vivienda”, apunta Nacho Corredor, socio y vicepresidente de la compañía. “Impulsamos este enfoque en todo tipo de sectores como el sanitario, donde hemos usado la demoscopia para reposicionar el alzheimer y las demencias como una prioridad en la agenda política española mediante un profundo estudio de percepción y una estrategia de movilización social”, apunta Gabriel San Miguel, director de Ciencia y Bienestar de beBartlet.

La geopolítica de la biotecnología: una prioridad europea

Apoyados también en metodologías de análisis espacial, beBartlet convierte bases de datos complejas en narrativas visuales y mapas interactivos por capas que revelan centros de gravedad de poder, recursos y talento. "Junto a la Asociación Española de Bioempresas, ideamos el primer mapa de la geopolítica de la biotecnología, presentando los datos en BIOSPAIN para situar al sector en el centro del debate sobre la autonomía estratégica", destaca Carmen de la Llave, directora de Ciencia y Bienestar de la compañía. Este mapa global y europeo generó escenarios interactivos para simular dónde las inversiones mejorarían más rápido el posicionamiento de España frente a sus países homólogos, ayudando a las instituciones a priorizar sus decisiones y evidenciando frente a la sociedad el reto al que nos enfrentamos. Una aproximación científi ca y democrática para liderar el siglo XXI.