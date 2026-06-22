Torres reivindica la competencia hipotecaria en España y defiende que BBVA “ha actuado correctamente” tras el expediente de la CNMC

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha defendido este lunes en Santander la actuación de la entidad ante el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado hipotecario y ha subrayado que el banco mantiene un “firme compromiso con el cumplimiento de las normas”. En la inauguración del XLIII Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el Palacio de la Magdalena, Torres ha recalcado que el procedimiento “está en sus inicios”, pero ha asegurado que BBVA ha actuado “correctamente” y que así se verá durante la tramitación.

El directivo ha aprovechado las preguntas de los periodistas para reivindicar que España cuenta con un mercado hipotecario “muy competitivo”, en el que los clientes acceden a condiciones de financiación “extraordinarias” frente a otros grandes países europeos. Según ha señalado, el tipo medio hipotecario en España se sitúa en torno al 2,8%, frente al 3,8% de Alemania, pese a que el Tesoro alemán se financia a costes inferiores al español. A su juicio, esa comparación ilustra la intensidad competitiva del sector financiero español.

Preguntado por si BBVA ha modificado su oferta hipotecaria tras escuchar mensajes de otros competidores en ruedas de prensa, Torres lo ha negado “con vehemencia”. “No hemos cambiado para nada la política comercial en cuanto a lo que hayamos escuchado o dejado de escuchar en las ruedas de prensa”, ha afirmado. El presidente de BBVA ha explicado que la oferta del banco responde a criterios de creación de valor, servicio al cliente, rentabilidad ajustada al riesgo y relación a largo plazo, no a declaraciones de competidores.

Torres también ha defendido que BBVA mantiene una política de comunicación “transparente” y ajustada a la normativa. Sobre el expediente de Competencia, ha insistido en que el procedimiento acaba de comenzar y que la entidad esperará a su evolución antes de realizar nuevas valoraciones.

Más allá del frente hipotecario, el presidente de BBVA ha iniciado su intervención con un repaso a la situación económica de España y Europa. Ha destacado que la economía española ha demostrado una notable capacidad de crecimiento, superior a la media europea, y una creación significativa de empleo. No obstante, ha advertido de que el gran reto estructural sigue siendo elevar la productividad. “Tenemos que lograr que cada trabajador, cada empresa y cada euro invertido generen más valor”, ha señalado. “Este no es únicamente un reto español. Es también el gran reto europeo”, ha añadido.

La IA, prioridad estratégica para BBVA

Torres ha situado la inteligencia artificial como una de las herramientas con mayor potencial para impulsar la productividad. “Si el gran reto económico es elevar la productividad, la inteligencia artificial puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para conseguirlo”, ha sostenido. También ha defendido que “la verdadera ventaja competitiva de Europa vendrá de la capacidad de las empresas para incorporar la IA a gran escala” y ha recalcado que la oportunidad económica de esta tecnología está en su adopción por parte del tejido productivo.

Torres ha equiparado la IA con otras grandes revoluciones tecnológicas, aunque ha puesto el acento en su capacidad para amplificar las capacidades cognitivas de las personas y mejorar la toma de decisiones. “La IA puede ayudarnos a trabajar mejor. Ahí reside su enorme potencial económico”, ha afirmado. También ha apelado a la responsabilidad para asegurar que sus beneficios se distribuyan ampliamente y amplíen oportunidades.

En el caso de BBVA, ha explicado que la entidad aborda la IA como una transformación comparable, e incluso más profunda, que la digitalización de la última década. “La verdadera transformación no ocurre cuando se implanta una herramienta. Ocurre cuando cambian los procesos, la organización y la forma de trabajar”, ha dicho. Por ello, el banco ha situado la inteligencia artificial entre sus máximas prioridades estratégicas y ha creado una nueva área de AI Transformation.

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La hoja de ruta se articula en torno a ocho ámbitos estratégicos, ‘The Eight’, y a una infraestructura común, ‘The Frame’, pensada para industrializar la creación, despliegue y gobierno de agentes de IA a escala. Torres ha asegurado que BBVA está construyendo la base para incorporar progresivamente agentes inteligentes a todos los procesos y actividades del banco.