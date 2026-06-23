Aviación
Inspeccionan cinco aviones Airbus A380 por sospecha de fisuras en el ala
Medios franceses señalan que las cinco aeronaves pertenecen a Emirates, aunque el fabricante no lo ha confirmado
EFE
Cinco aviones Airbus A380 están siendo revisados antes de su próximos vuelos tras detectarse en una inspección posibles fisuras en la estructura del ala, confirmó este martes a EFE un portavoz del fabricante aeronáutico.
"En función de los resultados de la inspección, Airbus evaluará junto con la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) si son necesarias reparaciones o si las aeronaves pueden volver al servicio comercial", declaró el portavoz, quien rehusó identificar la compañía o compañías aéreas afectadas.
Explicó que las posibles fisuras en la estructura del ala fueron detectadas en el marco de revisiones técnicas derivadas de una directiva de aeronavegabilidad de diciembre de 2025, que ordenaba inspecciones en los largueros centrales ('Mid Spars'). Tras esas revisiones, "hallazgos específicos llevaron a Airbus a informar a la EASA y a recomendar inspecciones en una subpoblación de A380. Se identificaron todas las aeronaves con historiales similares. Son cinco aeronaves. Airbus está apoyando la inspección de estas cinco aeronaves", señaló el portavoz.
Medios franceses señalaron que los cinco aviones que están siendo inspeccionados de forma urgente pertenecen a Emirates, y que hay once más (diez de Emirates y uno de Quantas) que también serán revisados próximamente, algo que el portavoz no confirmó.
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