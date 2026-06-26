Grupo La Plana nombra a su nuevo director general

Grupo La Plana ha incorporado la figura de Director General en el marco de su plan estratégico, con el objetivo de reforzar la coordinación y el impulso de esta nueva etapa.

Esta responsabilidad la asume José María Forero de Vizcarrondo, quien hasta ahora ha estado al frente del área financiera de la organización. Su nombramiento refleja, además, la apuesta de Grupo La Plana por la promoción interna y por el desarrollo del talento que ya forma parte de la compañía.

José María Forero se incorporó al grupo en 2022 como CFO y miembro del Comité Ejecutivo, contribuyendo desde entonces al desarrollo de la empresa con una visión estratégica, financiera e industrial orientada a la eficiencia, la transformación y la creación de valor.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia directiva en grupos industriales, familiares y multinacionales. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado posiciones de responsabilidad en compañías como Grupo Natra, Grupo Halcón Cerámicas y Rallo Servicios Logísticos.

Su experiencia, conocimiento del negocio y visión serán clave para seguir avanzando con solidez en los retos que la compañía tiene por delante.

Sobre Grupo La Plana

Grupo La Plana es un grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, y soluciones de exposición para el punto de venta en sectores como agricultura, alimentación, bebidas, cerámica, gran consumo y e-commerce. Su fundación tuvo lugar en Betxí (Castellón) en 1973, aunque actualmente cuenta ya con seis plantas de producción en diferentes puntos del territorio nacional: Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Leganés (Madrid) y Crevillente (Alicante). Junto con sus dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería suma 120.000 m2 de instalaciones.

Fuente: Levante - EMV