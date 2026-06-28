¿Tiene gasolina el Ibex 35 para romper los 20.000 puntos?: los analistas ven al alcance el próximo récord

El parqué madrileño se sitúa a algunos centímetros de pulverizar el próximo hito histórico, un número que, hace apenas una década, parecía imposible: los 20.000 puntos. El Ibex 35 se ha revalorizado al paso más veloz desde que el selectivo comenzó a cotizar, y lo ha hecho en un entorno económico complejo: con una contienda bélica duradera en Ucrania, y otra, más reciente, en Irán. Los desafíos geopolíticos no han impedido que los paneles parpadeen con números verdes en el Palacio de la Bolsa.

En lo que va de año, el selectivo español acumula un alza del 11%, por encima del principal indicador paneuropeo, el Euro Stoxx 50 (+7%), de la Bolsa de Fráncfort (+2%), Milán (3%) e, incluso, de Londres (+6%).

La guerra no frena al Ibex

Y es que, desde 2022, el Ibex 35 se ha consolidado como una de las bolsas más rentables del Viejo Continente tras acumular un alza del 156%. Las compras se han intensificado a un ritmo histórico durante los últimos cinco años y los analistas ven muy cercano el próximo objetivo. Con el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y una aparente distensión geopolítica, el consenso generalizado es que el selectivo madrileño aún dispone de más gasolina en el tanque para alcanzar los 20.000 puntos. Esta barrera implica un avance de algo más del 3%.

Los 20.000 puntos, al alcance

El consenso que elaboran los analistas de la agencia Bloomberg también apunta a que el índice superará, por primera vez, esta cota histórica. Esa también es la tesis fundamental de Metagestión, una gestora española con más de tres décadas de experiencia, apoyada en los fundamentos del índice, aunque matizan que no pueden predecir la senda del índice con certeza. “Pensamos que el Ibex 35 tiene argumentos para alcanzar los 20.000 puntos durante los próximos meses”, valoran desde Metagestión. En esa misma línea, la gestora GVC Gaesco confía en que el índice logrará sobrepasar esa barrera antes de finalizar el año.

La banca, el motor detrás

Detrás de este rally está el fuerte comportamiento de los pesos pesados del índice, especialmente de la banca. Entre ellos, los valores que acumulan alzas más destacadas en el último año son el Banco Santander (+71%), BBVA (+69%) CaixaBank (+68%), Iberdrola (+32%), Inditex (+30%), impulsados, en gran medida por unos sólidos resultados empresariales.

Según Metagestión, el tirón de la gran banca española aún tiene recorrido. “El principal apoyo del índice sigue siendo el sector bancario, el de mayor peso dentro del Ibex. Las entidades españolas continúan presentando elevados niveles de rentabilidad, balances sólidos y una elevada capacidad de generación de beneficios”.

Wall Street mantiene su apuesta por el Santander y BBVA

Las grandes firmas de análisis de Wall Street siguen viendo recorrido alcista para los grandes bancos del país. Sobre todo, con respecto al Santander, el valor bancario con la mayor revalorización en el último año. Tanto Goldman Sachs y Deutsche Bank reiteran su rating de comprar las acciones de la entidad financiera, lo que implica que aún confían en que el banco que lidera Ana Botín volverá a entregar resultados deslumbrantes al cierre del ejercicio. Goldman también favorece a las acciones de BBVA. La misma tesis se extiende a CaixaBank, donde Jefferies y Bankinter recomiendan comprar acciones del banco valenciano.

Más allá de la banca, Manuel Pinto, estratega jefe de XTB también ve recorrido alcista para los valores del sector turístico. “El Ibex 35 ha conseguido destacar entre las principales bolsas europeas gracias al buen comportamiento de las compañías vinculadas al turismo”, apunta. “Aena e IAG continúan recuperando terreno beneficiadas por la fuerte caída del precio del petróleo”.

El BCE pone el contrapunto

En paralelo, Barclays se mantiene alcista con respecto a las ‘utilities’, en particular sobre Iberdrola. La casa de análisis elevó recientemente su precio objetivo hasta los 22,60 euros por título, lo que implica un alza del 5,3%.

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Aunque los analistas se mantienen optimistas de que este apetito voraz continuará, el principal escollo podría llegar desde Fráncfort. El nuevo ciclo de tipos desde el Banco Central Europeo (BCE) podría perjudicar a sectores como las 'utilities', según los analistas, aunque la banca se mantiene protegida.