TRAGEDIA EN LA N-340
Ercros recibe el visto bueno de sus accionistas para abandonar la bolsa tras casi cuatro décadas
La compañía química dejará de cotizar en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia tras la aprobación de la compra por parte del grupo portugués Bondalti, poniendo fin a décadas de cotización
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los accionistas de Ercros han aprobado este martes la salida de la empresa de la bolsa española, un paso decisivo que completa la compra de la compañía por parte del grupo portugúes Bondalti, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con el visto bueno de la junta de accionistas, Ercros dejará de cotizar una vez finalicen los trámites previstos. Esta operación pone fin a cerca de cuatro décadas de cotización del grupo químico en el mercado español.
[Noticia de última hora, habrá ampliación en breve...]
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Última hora del trágico accidente en la N-340 en Castelló: Este es el estado de los heridos
- Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
- Conmoción por la pérdida de Julio, el taxista fallecido en la tragedia de la N-340 en Castelló: 'Tenía el corazón más grande del planeta
- Libertad provisional para el joven detenido tras el accidente mortal de la N-340 en Castellón
- Castellón lamenta su peor accidente mortal desde 2014 y acumula 13 víctimas en las carreteras este año
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: 'Era muy trabajador y muy querido por todos