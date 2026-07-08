Alerta por la estafa del Bizum inverso: el truco con el que te roban dinero en segundos

Bizum se ha convertido en una de las formas más habituales de enviar y recibir dinero de manera instantánea. Su rapidez y facilidad de uso lo han hecho muy popular entre particulares, especialmente para pequeños pagos del día a día. Sin embargo, esas mismas características también han convertido este sistema en un terreno atractivo para los estafadores.

En los últimos meses se han detectado nuevas modalidades de fraude a través de Bizum, cada vez más sofisticadas. Ya no se trata únicamente de mensajes sospechosos o engaños evidentes, sino de técnicas de ingeniería social diseñadas para que la víctima actúe deprisa, sin leer bien la notificación y creyendo que está realizando un trámite normal.

Una de las estafas más frecuentes es la conocida como Bizum inverso. El fraude suele comenzar en plataformas de compraventa como Wallapop, Milanuncios o Vinted, aunque también se ha relacionado con otros portales. El estafador se hace pasar por un comprador interesado en un producto, acepta el precio sin poner demasiadas objeciones y asegura que va a pagar por Bizum.

Ahí llega la trampa. En lugar de enviar el dinero, el supuesto comprador manda una solicitud de pago. Si la víctima no lee con atención el aviso y pulsa aceptar pensando que está confirmando el cobro, en realidad está autorizando que el dinero salga de su cuenta y vaya directamente a la del estafador.

La clave para evitar caer en este engaño es sencilla: para recibir dinero por Bizum no hay que aceptar nada. Cuando alguien envía un Bizum correctamente, el ingreso se realiza de forma automática y el banco simplemente notifica que se ha recibido el dinero. Por eso, cualquier mensaje que pida validar, confirmar o aceptar una operación debe revisarse con especial cuidado.

Otra modalidad detectada es la llamada falsa devolución. En este caso, la víctima recibe un mensaje en el que alguien asegura haberle enviado dinero por error y le pide que lo devuelva. El problema llega cuando la persona acepta directamente una solicitud sin comprobar si de verdad ha recibido ese ingreso o si la cantidad coincide con lo que supuestamente le reclaman.

Incluso si llega un ingreso no solicitado, conviene actuar con prudencia. Puede tratarse de una operación vinculada a una cuenta comprometida, por lo que lo recomendable es contactar con el banco antes de devolver nada. Tomarse unos minutos para verificar la situación puede evitar un problema mayor.

Los expertos insisten en varias precauciones básicas antes de tocar cualquier notificación de Bizum: leer detenidamente el aviso, comprobar si se trata de un envío o de una solicitud de dinero, desconfiar de remitentes desconocidos y extremar la vigilancia cuando haya prisas, urgencias o presión para aceptar rápido.

También es importante recordar que los pagos realizados por Bizum no pueden cancelarse desde la propia aplicación. Esa inmediatez, que resulta muy cómoda en operaciones legítimas, juega en contra de la víctima cuando se produce una estafa.

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En caso de haber caído en uno de estos fraudes, lo aconsejable es contactar cuanto antes con la entidad financiera, presentar una reclamación y denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Además, conviene conservar todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, números de teléfono implicados y mensajes recibidos.