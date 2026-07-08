RENFE
La alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable en Ciudad Real
El gestor ferroviario trabaja para resolver la incidencia de señalización
EFE
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable producido entre Ciudad Real y la localidad de Malagón (Ciudad Real), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en una publicación en sus redes sociales.
Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este martes y causó esas mismas demoras entre ambos destinos.
En el caso de este martes, el robo de cable provocó una incidencia en la señalización entre Urda (Toledo) y la propia Malagón.
Asimismo, el pasado sábado, día 4, Adif también informó de un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real, lo que arrojó retrasos de unos 25 minutos en los trenes de alta velocidad en el corredor sur.
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
- El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
- El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
- Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
- El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
- Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta