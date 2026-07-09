El Ibex 35 rebota y se acerca a los 19.300 tras la tregua comercial de Trump a España

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con un avance del 0,82%, hasta situarse en los 19.260,9 puntos, en una apertura marcada de nuevo por la evolución del precio del petróleo Brent y por las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El selectivo español trata así de recuperarse tras la fuerte caída registrada el miércoles, cuando cedió cerca de un 3% en su peor jornada desde el inicio de la guerra en Irán.

En las últimas horas, Trump ha asegurado que España “se ha redimido por completo” después de haber accedido, según afirmó, a una solicitud de “numerosos pagos” a la OTAN. Sus palabras llegan después de que el mandatario estadounidense cargara duramente contra el Ejecutivo español, al que llegó a calificar de “causa perdida” y de “aliado terrible” de la Alianza Atlántica. “He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios tras su paso por Ankara, donde participó en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN.

Trump añadió que España se había mostrado “muy generosa” al atender esa petición de pagos y afirmó que, de no haberlo hecho, “ni siquiera” habría hablado con sus representantes. “Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello”, declaró.

Estas afirmaciones contrastan con las realizadas apenas unas horas antes, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en la que Trump amenazó con paralizar “completamente” el comercio bilateral con España. Entonces acusó al país de ser un “socio terrible de la OTAN” por su negativa a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 77,7 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras retroceder un 0,4%. Por su parte, el West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, se negociaba alrededor de los 73,3 dólares, también con un descenso del 0,4%.

En el plano empresarial, Veolia ha instado a las administraciones españolas a acelerar la valorización de residuos para cumplir con la normativa europea, que establece que entre el 25% y el 35% de los residuos deberán destinarse a este fin en 2035.

Asimismo, Digi ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su salida a Bolsa, operación con la que prevé movilizar hasta 330 millones de euros mediante la colocación de cerca de 60 millones de títulos.

Entre los valores más alcistas del Ibex 35 en los primeros compases de la sesión destacaba ArcelorMittal, con una subida del 2,9%. Le seguían Acerinox, con un avance del 2,5%, y Solaria, que repuntaba un 1,8%.

En el extremo opuesto, Colonial lideraba los descensos con una caída del 5,2%, seguida de Repsol, que cedía un 0,7%, y Enagás, con un retroceso del 0,4%.

El resto de grandes Bolsas europeas abría con signo mixto. Fráncfort y Milán avanzaban un 0,8%, mientras que París subía un 0,7% y Londres retrocedía un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro se fortalecía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1437 billetes verdes. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años ascendía hasta el 3,558%.

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