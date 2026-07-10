Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, reclama que la viabilidad de la cerámica sea "una cuestión de Estado"

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, ha reclamado un mayor respaldo institucional para garantizar el futuro de la industria cerámica y ha defendido que la situación del sector debe abordarse como una cuestión estratégica para la economía provincial.

“Es vital que el Gobierno central asuma que la viabilidad de la industria cerámica es una cuestión de Estado”, ha asegurado Guillamón en declaraciones a EFE tras ser reelegida por unanimidad por el Pleno de la Cámara de Comercio de Castellón, institución que dirige desde 2013, para continuar al frente de la entidad durante los próximos cuatro años.

La presidenta cameral ha situado la situación del sector cerámico y la mejora de las infraestructuras como dos de los principales retos para la economía de Castellón, y ha destacado el peso del azulejo y de la industria de fritas, colores y esmaltes como uno de los grandes motores económicos de la provincia.

Guillamón ha advertido de las consecuencias que puede tener para las empresas la pérdida de competitividad en los mercados internacionales y ha señalado que la cerámica es “el gran corazón económico de Castellón”, ya que genera miles de empleos directos e indirectos.

Mayor implicación del Gobierno

Por ello, ha reclamado a las administraciones un apoyo “firme y ágil” que permita a las empresas afrontar las dificultades actuales; y ha alertado de que, si la industria pierde competitividad por una desventaja de costes, será muy difícil recuperar el liderazgo del sector castellonense.

Aunque ha reconocido las medidas de apoyo impulsadas por las administraciones autonómicas, la presidenta de la Cámara ha insistido en la necesidad de una mayor implicación del Gobierno central para garantizar la viabilidad de una industria estratégica para la provincia.

Guillamón ha subrayado que la situación del sector cerámico preocupa por su impacto sobre el conjunto del tejido productivo provincial.

Ha recordado que Castellón cuenta con una fuerte vocación exportadora y que los cambios en los mercados internacionales tienen un efecto directo sobre las empresas. “Cuando la cerámica se constipa, los demás cogemos pulmonía”, ha resumido.

El corredor mediterráneo, otra reivindicación empresarial

Junto a la situación de la industria cerámica, la presidenta de la Cámara de Comercio ha reclamado más avances en infraestructuras, especialmente en el corredor mediterráneo, una demanda histórica del empresariado castellonense.

Guillamón ha señalado que esta conexión es necesaria para reforzar la capacidad exportadora de las empresas, aunque ha advertido de que los avances no se están produciendo al ritmo necesario.

En este sentido, ha reclamado la culminación de las conexiones ferroviarias, más frecuencias, una mejor conexión entre el interior de la provincia y la costa, además del desarrollo del puerto de Castellón.

“Invertir en infraestructuras es una necesidad estratégica, ya que son los cimientos esenciales sobre los que se sostiene el dinamismo económico de nuestra provincia”, ha afirmado.

Apoyo a las empresas y la formación

La presidenta cameral ha agradecido la confianza recibida tras su reelección y ha destacado que la renovación supone un respaldo al proyecto desarrollado por la entidad.

“El respaldo lo entiendo como una validación del proyecto colectivo que tenemos, de la forma de trabajar en consenso”, ha señalado.

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Guillamón continuará así al frente de la Cámara de Comercio de Castellón, desde donde ha defendido la necesidad de seguir apoyando a las empresas y reforzando la competitividad del tejido económico provincial.