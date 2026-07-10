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El Ibex 35 arranca plano y se acerca a los 19.400 puntos con el petróleo en el foco

El selectivo amplía su avance al 0,35% tras la apertura, mientras el Brent cotiza en torno a los 76,4 dólares

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España).

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

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Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes prácticamente plano, con un avance inicial del 0,03%, que permitía al selectivo madrileño conservar el nivel de los 19.300 puntos y situarse en los 19.328 enteros alrededor de las 9.00 horas.

Tras los primeros minutos de negociación, el índice ampliaba sus ganancias hasta el 0,35% y se acercaba a la cota de los 19.400 puntos, después de alcanzar un máximo de 19.397 enteros.

La evolución de las Bolsas continúa condicionada por el comportamiento del petróleo. En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, subía un 0,2% y cotizaba en torno a los 76,4 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba también un 0,2%, hasta situarse cerca de los 72 dólares.

En el ámbito empresarial español, el Ministerio de Economía ha impuesto una multa de 551.952 euros al operador de juego online 888 por la comisión de dos infracciones graves relacionadas con la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Dentro del Ibex 35, ArcelorMittal lideraba las subidas en los primeros compases de la sesión, con un avance del 3,5%, seguida de Telefónica, que ganaba un 0,9%. En el lado contrario, Fluidra cedía un 0,9% y Ferrovial retrocedía un 0,8%.

El resto de las principales plazas europeas también iniciaba la última jornada bursátil de la semana en positivo. Fráncfort y París avanzaban un 0,1%, mientras que Milán subía un 0,4% y Londres se anotaba un 0,3%.

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En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1442 dólares. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años descendía hasta el 3,513%.

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Fuente: El Periódico

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