El Ibex 35 cede un 0,4%, pero conserva los 19.300 puntos con el petróleo cerca de los 80 dólares

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este lunes con un descenso del 0,38%, aunque ha logrado mantenerse por encima de los 19.300 puntos. En concreto, el principal índice de la Bolsa española se situaba en los 19.311,10 enteros durante los primeros compases de la jornada.

La apertura bajista coincide con una fuerte subida del precio del petróleo, que avanzaba cerca de un 4% y rozaba los 79 dólares por barril, en un contexto marcado por el nuevo aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la finalización de una nueva oleada de ataques contra decenas de objetivos situados en distintos puntos de Irán. Según Washington, la operación pretende reducir la capacidad iraní para atacar a los buques que navegan por el estrecho de Ormuz, aunque entre los primeros objetivos mencionados por las fuerzas estadounidenses figuran varios sistemas de defensa aérea.

“El Comando Central de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio”, informó el Centcom en un comunicado difundido después de las 22.30 horas en Florida —las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán—.

Las fuerzas estadounidenses aseguraron haber alcanzado decenas de objetivos en múltiples ubicaciones mediante municiones de precisión. La operación, según el comunicado, busca debilitar la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo internacional que atraviesa el estrecho de Ormuz.

En este escenario, el barril de Brent, referencia en Europa, subía un 3,6%, hasta los 78,8 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 3,7% y cotizaba en torno a los 74 dólares.

En el ámbito empresarial, Cirsa ha anunciado la adquisición de una participación mayoritaria en Slots del Sol, considerado el principal operador de casino online de Paraguay.

Dentro del Ibex 35, IAG encabezaba las pérdidas en la apertura con una caída del 1,9%, seguida de ArcelorMittal, que retrocedía un 1,7%, y Ferrovial, con un descenso del 1,4%.

En el lado de las ganancias, Repsol avanzaba un 1,9%, impulsada por el encarecimiento del crudo. También subían Telefónica, un 0,7%, y Naturgy, un 0,4%.

En el resto de Europa, el FTSE 100 de Londres iniciaba la jornada con una subida del 0,2%, mientras que el DAX de Fráncfort retrocedía un 0,3% y el CAC 40 de París se dejaba un 0,2%.

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En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 3,5%, tras aumentar un 0,6%. En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1402 dólares.