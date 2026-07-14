Sánchez desembarcará en Argelia con los jefes de Naturgy, Repsol, Moeve y Enagás para reforzar la alianza histórica en gas

Moncloa se lanza a escenificar el fin de la crisis diplomática con Argelia, tras los años de choque por el giro en la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental y el acercamiento a las tesis autonomistas de Marruecos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará un visita oficial a Argel el próximo lunes en la que buscará reforzar la alianza histórica entre ambos países sobre suministro de gas natural y en la que estará acompañado por representantes de las grandes energéticas Naturgy, Moeve, Repsol y Enagás, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de los integrantes de la expedición.

La representación de las compañías energéticas se pretende que sea del máximo nivel. A falta de la confirmación oficial que llegará en los próximos días, al viaje junto al presidente del Gobierno acudirán previsiblemente el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo.

El Gobierno español lleva meses confirmando su interés por reforzar la alianza estratégica que mantiene con Argelia en materia de energía. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya realizó un viaje oficial el pasado marzo al país norafricano en un momento convulso con la guerra en Oriente Medio recién iniciada y con los mercados energéticos globales en plena agitación, y ya entonces adelantó la voluntad española de ampliar la asociación entre ambos países.

Argelia ha sido durante décadas el máximo suministrador de gas natural hacia España. Y lo sigue siendo, concentrando un tercio de las importaciones totales del país. En los últimos años, durante las sucesivas crisis energéticas, Estados Unidos ha conseguido desbancarla de manera esporádica e intermitente, pero actualmente Argelia ha vuelto a colocarse de manera firme como mayor proveedor de gas natural a través del gasoducto submarino Medgaz que une a ambos países.

Medgaz, la gran arteria España-Argelia

En los últimos meses se ha apuntado el interés español por elevar la capacidad de importación de gas a través del tubo que llega a Almería. El gasoducto cuenta actualmente con una capacidad máxima de transporte de 10.160 millones de metros cúbicos de gas al año (10,16 bcm), y se podría aumentar de manera relativamente fácil en otros 1.000 millones de metros cúbicos extra. Fuentes gubernamentales y empresariales declinan hacer ningún comentario sobre las vías con que se pretende reforzar la alianza gasista con Argelia.

En las relaciones bilaterales gasistas entre ambos países Naturgy tiene un papel protagonista, gracias a su alianza estratégica con el grupo estatal Sonatrach, constante desde hace más de medio siglo. Ambos grupos son socios en el gasoducto Medgaz -el único que actualmente provee de gas a España desde el norte de África- y Sonatrach es accionista de Naturgy con una participación de un 4,1%.

Las compañías tienen firmados contratos de suministro hasta 2030 por un volumen previsto de unos 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año, aproximadamente la mitad de la capacidad total actual del gasoducto submarino. Naturgy tiene cerrados contratos con volúmenes de suministro y precios fijos con Sonatrach para este año y el próximo, más adelante volverán a actualizarse los términos.

Recomponer las relaciones

El giro del Gobierno español en 2022 a favor del plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental desencadenó una crisis diplomática con Argelia, que llegó a suspender el Tratado de Amistad entre ambos países y a bloquear durante años las relaciones comerciales bilaterales (con el suministro de gas como excepción, que se mantuvo a pesar del choque). El veto a las importaciones españolas fue suavizándose progresivamente y se dio por terminado el año pasado. La visita de Sánchez de la próxima semana busca ser un paso adelante definitivo en la recomposición de las relaciones diplomáticas y económicas.

Las relaciones hispano-argelinas han estado durante las últimas décadas condicionadas por los acuerdos energéticos. Los contratos de suministro de gas y las relaciones diplomáticas entre ambos países han ido irremediablemente de la mano. Y en este ámbito también ha habido movimientos polémicos por parte de Argel que han enturbiado el entendimiento histórico entre las dos naciones.

En plena crisis energética y en medio de la espiral de alzas de los precios, Argelia decidió en 2021 cerrar de manera unilateral el mayor de los gasoductos con el que suministraba gas a España, el que pasa a través del Estrecho y llega a Cádiz. Argel echó el cierre gasoducto Magreb-Europa, que conectaba con España a través de Marruecos, como consecuencia del choque diplomático entre Argel y Rabat a cuenta del Sáhara Occidental. Ahora ese tuvo se utiliza en sentido inverso y sirve para que España haga llegar gas natural a Marruecos, lo que también provocó un desencuentro entre Madrid y Argel.