Estos son los errores que hay que evitar al planificar la jubilación

Planificar la jubilación sigue siendo, para muchos, una tarea lejana que se va aplazando. Sin embargo, los expertos advierten de que precisamente empezar a hacerlo tarde es uno de los principales errores que se pueden cometer. Dadas las tensiones estructurales a las que se enfrenta el sistema público de pensiones, estos son los errores que conviene evitar para prepararse y afrontar la vejez con tranquilidad.

Principales errores a evitar

Empezar tarde, en el último momento, es uno de los principales errores a la hora de planificar la jubilación. Anticiparse y empezar a ahorrar cuanto antes es la variable más determinante en la planificación, permitiendo aprovechar el interés compuesto, reduciendo el esfuerzo de ahorro futuro y dando margen de adaptación a cambios personales y regulatorios.

"Cuando tienes 20 o 25 años es muy difícil pensar en tener que ahorrar para la jubilación", apunta Ferran Teixes, director general del Institut d'Estudis Financers, que cree fundamental que la población vaya adquiriendo desde joven el hábito del ahorro. "El hábito del ahorro sirve porque, al final, en la vida tenemos objetivos vitales, y muchos de ellos tienen consecuencias económicas. Aunque a esa edad sea difícil empezar a pensar en la jubilación, si ya tienes el hábito, aunque sea para otros objetivos vitales, ayuda".

"Muchas personas creen que no pueden ahorrar, pero si revisan sus gastos cotidianos, a menudo encuentran pequeños desembolsos prescindibles que podrían destinarse al ahorro", apunta Laura Rodríguez, directora del canal Bancaseguros de VidaCaixa. Identificando y reduciendo los gastos hormiga, como son las suscripciones a plataformas, se puede empezar a ahorrar una buena cantidad de dinero sin demasiado esfuerzo.

El aumento de la esperanza de vida hace que muchas personas vivan la etapa de la jubilación durante 20 o 25 años, 30 incluso. "Mucha gente infravalora el tiempo que estará jubilada", expone Teixes como uno de los errores de previsión más comunes, así como "pensar que los gastos bajan cuando nos jubilamos". "No siempre es así, porque, dependiendo de la situación de salud, pueden aparecer gastos relacionados con cuidados, vivienda o dependencia que tengamos que cubrir", añade.

Rodríguez explica también que no se tienen las mismas necesidades a los 67 años que a los 75 o a los 95. "Muchas personas planifican actividades y proyectos para los primeros años de jubilación, pero a menudo no contemplan otros posibles escenarios relacionados con la salud o la dependencia", advierte.

Actualmente, se calcula que existe una brecha de más de diez años entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, siendo imprescindible tener en cuenta posibles situaciones de dependencia a la hora de planificar. "La esperanza de vida debería ir acompañada de una esperanza de vida saludable. Cuando esto no ocurre, pueden surgir gastos adicionales que no siempre se tienen en cuenta. El ser humano tiende a ser optimista y, en muchas ocasiones, piensa que determinadas situaciones les ocurren a otros y no a uno mismo. Sin embargo, no preverlas puede generar dificultades cuando finalmente aparecen", añade Rodríguez.

De manera silenciosa, la inflación va haciendo que perdamos capacidad adquisitiva en el largo plazo. No tenerlo en cuenta y no invertir es un riesgo para nuestros ahorros. Basta con un ejemplo para comprobarlo: con un 3% de inflación (en España la tasa anual se sitúa en un 3,2%), en 10 años se pierde un 26% del poder adquisitivo. En 20 años, se puede perder casi la mitad del valor real.

"Existe la percepción de que la renta fija siempre ofrece estabilidad, pero la realidad demuestra que también puede experimentar fluctuaciones. No invertir de forma gradual ni estar preparados emocionalmente para los movimientos de los mercados suele llevar a tomar decisiones precipitadas", expone Rodríguez. "Es muy importante porque hay una serie de técnicas y planteamientos simples que, si se conocen, pueden ayudar mucho a organizarse y facilitar el ahorro a largo plazo", secunda Teixes.

Asesoramiento

La diversidad de productos y riesgos, los cambios normativos o la necesidad de seguimiento continuo son algunos de los factores que complican la planificación de la jubilación y que en muchos casos exigen el asesoramiento y el acompañamiento profesional.

"Hay principios comunes, como ahorrar de forma periódica, diversificar las inversiones y tener en cuenta la inflación, pero cada persona tiene circunstancias diferentes. No es lo mismo una familia con hijos que desea preservar parte de su patrimonio para las siguientes generaciones que una persona sin descendencia que tenga otros objetivos financieros", señala Rodríguez, que considera recomendable "contar con un asesor de confianza que conozca la situación familiar, el estilo de vida y los objetivos personales de cada cliente", una especie de "médico de cabecera con el que se pueda hablar con transparencia y que ayude a tomar decisiones adecuadas a largo plazo".

Noticias relacionadas

"Un buen asesoramiento financiero te puede ayudar a ganar dinero, además en nuestro país tenemos la garantía de que la profesión está muy regulada y el cliente está muy protegido por los organismos que supervisan los mercados y este tipo de actividad profesional", concluye Teixes.

Fuente: El Periódico