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El Ibex 35 cede un 0,7% y pierde los 19.200 puntos, con el Brent en torno a 84 dólares

La presión sobre los valores industriales y las caídas en Europa arrastran al selectivo en una sesión marcada por el petróleo

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con un descenso del 0,72%, hasta situarse en los 19.165,8 puntos hacia las 9.00 horas. El selectivo madrileño pierde así la cota de los 19.200 enteros en una jornada marcada por la evolución de los precios del petróleo.

En la apertura de los mercados europeos, el barril de Brent, referencia en Europa, avanzaba un 0,3% y cotizaba alrededor de los 84,5 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,7%, hasta situarse cerca de los 79 dólares por barril.

En el ámbito empresarial español, el grupo de restauración Areas ha anunciado un acuerdo para adquirir la división de concesiones de The Restaurant Group Ltd en Reino Unido. La operación permitirá a la compañía gestionar 38 restaurantes ubicados en aeropuertos británicos y supondrá su entrada en este mercado.

Dentro del Ibex 35, Redeia lideraba las subidas en los primeros minutos de negociación, con un avance del 0,7%, seguida de Naturgy, que ganaba un 0,6%. En el lado contrario, ArcelorMittal registraba la mayor caída, con un retroceso del 3%, mientras que Acciona se dejaba un 1,9%.

Las principales plazas europeas también iniciaban la última sesión de la semana en negativo. Fráncfort cedía un 0,4%, París bajaba un 0,6% y Milán retrocedía un 0,9%, mientras que Londres cotizaba prácticamente sin cambios.

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En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba por 1,145 dólares. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años descendía hasta el 3,591%.

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Fuente: El Periódico

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