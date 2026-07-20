Codorníu comprará un 20% más de uva durante la vendimia para ayudar a los viticultores

El fabricante catalán de cava y vino Codorníu ha anunciado que prevé incrementar un 20% la compra de uva durante la vendimia de este año, con el fin de reforzar su compromiso con el territorio y "con las más de 300 familias viticultoras con las que mantiene contratos de suministro". Así lo ha puesto de manifiesto la compañía fundada en Sant Sadurní d'Anoia en un comunicado divulgado este lunes.

Tal y como destaca la nota remitida por Codorníu, la vendimia llega en un contexto muy diferente al de campañas anteriores ya que, tras varios años de sequía, las viñas han experimentado una significativa recuperación productiva y las previsiones apuntan a más producción que en 2025. Esta recuperación, sin embargo, coincide con una "creciente preocupación en el sector por los excedentes de uva y por la incertidumbre sobre la capacidad de absorción de toda la producción".

Aportación superior a 9 millones de euros

En este sentido, ha afirmado que mantendrá todos los compromisos adquiridos e incrementará las cantidades de compra en muchos casos, y estima que durante esta campaña generará una aportación económica superior a los 9 millones de euros al territorio.

El ceo de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, ha afirmado que cumplirán todos los contratos firmados y aumentarán la entrada de uva en la mayoría de los casos: "Cumpliremos todos los contratos firmados y, además, aumentaremos la entrada de uva en la mayoría de los casos".

Durante las campañas 2023, 2024 y 2025, Codorníu aplicó un plus climático destinado a compensar el fuerte impacto de la sequía sobre las explotaciones vitícolas. Para esta vendimia, la bodega no prevé aplicar este suplemento extraordinario debido a la recuperación productiva de las viñas y a las mejores perspectivas de rentabilidad de la campaña. Considera que la principal necesidad del sector este año "no es compensar una caída de producción, sino ofrecer certidumbre sobre el destino de la cosecha y asegurar la comercialización de la uva".

Preocupación entre los agricultores

Hace diez días, EL PERIÓDICO informó del malestar que sentían algunos productores de viña catalanes. Los agricultores se estaban encontrando con que había bodegas, algunas de renombre, que no querían comprar las uvas, lo que generararía "un estoc dramático de producto", aseguraron en su momento. "Hay algunas que nos han comunicado que van a comprar menos producto a los viticultores y otras que directamente ya han dicho que no van a hacerlo porque con las uvas que cultivan ellas mismas en sus fincas van a tener suficiente", explicaba David Sendra, responsable del sector en Unió de Pagesos.

Para denunciar el malestar de su sector, la organización agrícola salió de tractorada el pasado 10 de julio para reclamar ayudas a un sector que lleva años sin levantar cabeza. Una veintena de pequeños vehículos, de los que se usan para cultivar los viñedos, fueron en caravana, a marcha lenta, hasta Sant Sadurní d'Anoia, la localidad en la que fue fundada Codorníu. Una de las razones por la que los agricultores encontraron apatía en las bodegas es el descenso generalizado en el consumo de vino y cava.

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El director del Institut Català del Vi i la Vinya (Incavi), Joan Gené, que atendió a los manifestantes en el punto de concentración de Vilafranca, discrepó con las cifras de la Unió de Pagesos y reclamó paciencia hasta que llegase el momento. "El informe que nos ha hecho llegar la Associació d'El·laboradors de Cava, la Aecava, sostiene que las bodegas van a comprar un 5% más de uvas que el año pasado, con lo que el diferencial respecto al 20% más de producción sería ya solo del 15%, pero es que nos estamos encontrando con que, con el calor de las últimas semanas, el fruto no está alcanzando finalmente el tamaño que se preveía, lo que nos hace pensar que la cosecha tampoco será tan superior como se apuntaba hace un mes", indicó Gené, que no quiso anticiparse a los acontecimientos.