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Número dos del ministerio

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, a los 58 años

El número dos del Ministerio de Vivienda había suspendido recientemente su actividad pública a causa de un cáncer

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. / Xavier Amado

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Gabriel Santamarina

May Mariño

Madrid

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años, según ha comunicado el Ministerio de Vivienda. El político socialista había suspendido hace unas semanas su agenda y su actividad pública después de anunciar que padecía cáncer de pulmón y que iba a someterse a tratamiento.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común", ha señalado el departamento que dirige Isabel Rodríguez. Vivienda ha destacado que su trabajo deja como legado "los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar" y ha trasladado el afecto de sus trabajadores a la familia, los amigos y los seres queridos de Lucas.

En las filas socialistas, especialmente en la federación madrileña, admiten el impacto de la noticia y del "terrible" desenlace para Lucas. "Ha sido rapidísimo", lamentan. El secretario de Estado dedicó buena parte de su carrera a la política municipal en su localidad, Getafe.

En el Ministerio desde 2020

Nacido en Madrid en 1968, Lucas ocupaba desde noviembre de 2023 la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, aunque su vinculación con las políticas estatales de vivienda había comenzado años antes. En febrero de 2020 fue nombrado secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y, entre febrero y noviembre de 2023, ejerció como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Durante esta etapa participó en el desarrollo de algunas de las principales políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno, como la primera ley por el derecho a la vivienda, los programas de rehabilitación financiados con fondos europeos, el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, el diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la transformación de Sepes en la entidad estatal de vivienda Casa 47.

Antes de incorporarse al Gobierno central, Lucas había desarrollado buena parte de su carrera en la política municipal madrileña. Fue teniente de alcalde y portavoz socialista en Getafe, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018. También fue elegido senador por Madrid en la XII legislatura.

Su trayectoria incluyó responsabilidades en distintas organizaciones municipalistas nacionales e internacionales. Presidió la delegación española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias. También fue vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur.

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Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Lucas completó su formación con sendos másteres en Política Territorial y Urbanística y en Derecho Público. Compatibilizó su carrera institucional con la docencia universitaria en la Carlos III, la Universidad de Nebrija y la Complutense de Madrid.

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Fuente: El Periódico

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