Tensión en Oriente Próximo
La victoria de España no anima al Ibex 35: el petróleo a 90 dólares pesa sobre los mercados
Las tensiones entre Irán y Estados Unidos elevan el precio del petróleo a máximos del último mes y contagian el nerviosismo a las bolsas mundiales
Las bolsas asiáticas se acercan a zona de corrección por el temor a la inflación y las sobrevaloraciones en el sector de la IA
Monique Zamora Vigneault
La victoria de La Roja en el Mundial no ha sido suficiente para dar un balón de oxígeno al parqué español este lunes. El Ibex 35 amanece este lunes sumergido en rojo con una caída del 0,40%, a medida que el petróleo toca máximos del último mes. El recrudecimiento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos en los últimos días vuelven a sembrar nerviosismo en las bolsas, desde Madrid hasta Seúl.
El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, repunta más de un 2,5% este lunes hasta los 90 dólares, territorio que abandonó tras la firma de paz provisional entre Washington y Teherán a mediados de julio. Precisamente anoche, EEUU lanzó nueve ataques contra Irán, mientras la crucial vía marítima, el estrecho de Ormuz, permanece cerrada.
Los valores más perjudicados este lunes son Solaria (-2,66%), Acciona (-1,29%) e IAG (-1,25%). Del lado contrario, Repsol es el valor que más sube con un alza del 2,19%. Le siguen Endesa (+1,85%), Colonial (+1,73%) y Merlin (+0,54%).
Este clima de aversión al riesgo también ha contagiado a los bonos del Estado en diversos mercados, con oleadas de ventas en EEUU y Australia. Si bien las tensiones geopolíticas están impulsando gran parte de las ventas ante el temor a un aumento de la inflación, un temor subyacente en torno a las valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a las acciones asiáticas cerca de la zona de corrección. El índice de referencia surcoreano, el Kospi, se desplomó un 4,3% tras la reanudación de la sesión bursátil del viernes.
El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia también entró en territorio bajista el pasado viernes después de que la startup china de IA Moonshot AI no lograra cumplir las expectativas de los inversores.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
- Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
- Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
- Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
- Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
- Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
- El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
- Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto