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El Ibex 35 sube mientras se enfrían los temores sobre la IA y el Brent cae debajo de los 90 dólares

Los inversores muestran optimismo con la vuelta a la calma en Asia y la corrección del crudo, mientras se preparan para los resultados empresariales

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

Los inversores han vuelto a comprar tras varias sesiones en rojo, impulsadas por los temores en torno a la inteligencia artificial (IA) y el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán. Este martes, los índices europeos vuelven a terreno positivo, mientras el petróleo retrocede desde sus máximos mensuales. El Brent, referencia europea del crudo, ha caído por debajo de los 90 dólares el barril, a medida que los mercados descuentan un menor riesgo. El Ibex 35 sube un 0,34% y se acerca de nuevo a los 19.300 puntos

Parte de esta actividad compradora se ha visto impulsada por el retorno a la calma en Asia, el mercado más afectado por la ola de ventas de acciones de chips y de IA en las últimas sesiones. El índice surcoreano, el Kospi, subió un 3,56% este martes tras perder más del 25% en el último mes debido a los temores sobre la IA.

En el parqué de Madrid, los inversores centran su atención en la temporada de resultados del último trimestre, que dará comienzo este miércoles con los bancos. Otro factor clave serán los resultados de los gigantes tecnológicos como Tesla, Alphabet y Microsoft en Wall Street esta semana.

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Fuente: El Periódico

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