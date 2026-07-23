Repsol casi cuadriplica su beneficio hasta junio por el alza del petróleo tras la guerra de Irán

Repsol multiplica casi por cuatro su beneficio semestral. La compañía ganó 2.201 millones en el primer semestre de 2026, un 265% más que en el mismo periodo del año anterior, influida por la revalorización de sus existencias (+823 millones) debido al incremento de los precios del crudo y otros productos derivados tras la guerra de Irán. El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ha sido de 2.711 millones, el doble que hace un año.

La petrolera, que no tiene activos en Oriente Medio, ha destinado 2.400 millones en el semestre para aumentar sus existencias de crudo y productos refinados. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha reconocido en la presentación ante analistas que el mercado de diésel y el queroseno está "muy tensionado" y no ha descartado, incluso, que surjan problemas de abastecimiento en Europa en los próximos meses.

Imaz ha asegurado que Repsol está preparada para el "peor escenario" que pueda surgir, si se produce un empeoramiento de la situación en el Estrecho de Ormuz. "No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir", ha aclarado, aunque al mismo tiempo ha trasladado su preocupación. "Viendo lo que está ocurriendo en términos de tensión en el mercado europeo de jet (queroseno para aviación) y diésel, no voy a ocultar que me preocupa mucho la capacidad que vamos a tener en Europa para asegurar el suministro de productos en algunos países", ha dicho.

No así en España. La compañía, que ha aumentado la producción de combustible de aviación en sus refinerías en un 35%, afirma que cuenta con "suficiente capacidad de almacenamiento y producción para garantizar que todo el queroseno que se vaya a utilizar en España durante el año pueda ser suministrado dentro de la cuota que corresponde a Repsol". "Estamos preparados, dentro de nuestra dimensión, por supuesto, para cubrir las necesidades españolas y también para ayudar modestamente a otros países europeos de nuestro entorno, suministrándoles los productos que puedan necesitar para cubrir, al menos parcialmente, sus necesidades en caso de que la situación empeore", ha añadido.

El resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior, mientras el neto ajustado del negocio Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino, frente a los 235 millones de euros del mismo periodo de 2025, que estuvo impactado negativamente por los apagones eléctricos del año pasado.

El área de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre y el negocio de Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones de euros.

Por otra parte, el Consejo de Administración de la petrolera ha aprobado un segundo programa de recompra de acciones propias por importe de hasta 500 millones de euros, que se suma al ya finalizado de 350 millones y prevé anunciar una tercera recompra de acciones en octubre.