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Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%

Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz). / EP

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EFE

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles disminuyeron un 0,9% interanual en junio y quedaron en los 38,615 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.

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En el arranque del verano, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.

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